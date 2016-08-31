Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объекты Минобороны в Забайкалье и Бурятии задолжали "Читаэнергосбыту" свыше 350 млн руб.

Происшествия
31 августа, 5:25 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Ранее энергетики в Забайкальском крае направили АО "ГУ ЖКХ" уведомление о предстоящем ограничении до уровня аварийной брони с 30 мая 2016 года
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Коммунальные предприятия, обслуживающие объекты Минобороны РФ в Забайкалье и Бурятии, в полном объеме получают электроэнергию, но систематически нарушают сроки ее оплаты, их долги перед компанией "Читаэнергосбыт" превысили 350 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба сбытовой компании.

"По состоянию на 29 августа просроченная суммарная задолженность АО "ГУ ЖКХ" составила 213,7 млн рублей, АО "Оборонэнергосбыт" - 93,2 млн рублей, ООО "ГУ ЖФ" - 48,5 млн рублей. Испробовав все способы досудебного урегулирования (от направления уведомлений, претензий и до проведения встреч и переговоров), гарантирующий поставщик был вынужден обратиться в суд с исками на взыскание задолженности. Но даже наличие судебных разбирательств и риск уплаты значительных сумм штрафов и пени не сподвигли к погашению и урегулированию задолженности", - заявили в пресс-службе.

По мнению компании "Читаэнергосбыт", обслуживающие организации создают цепочку неплатежей, которая может негативно сказаться на своевременности оплаты перед другими субъектами электроэнергетики и прохождении осенне-зимних нагрузок 2016-2017 годов. "Более того, несвоевременность платежей снижает надежность энергоснабжения не только объектов Минобороны, но и потребителей Республики Бурятия и Забайкальского края", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее энергетики в Забайкальском крае направили АО "ГУ ЖКХ" уведомление о предстоящем ограничении до уровня аварийной брони с 30 мая 2016 года. В тот же день сетевой организацией "Оборонэнерго" было введено ограничение энергоснабжения 13 котельным. "В Бурятии гарантирующий поставщик электроэнергии также оставляет за собой право действовать согласно законодательству, если ситуация с накопленным долгом не будет урегулирована в ближайшее время", - добавили в "Читаэнергосбыт".

Кроме того, энергокомпания вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора энергоснабжения, заключенного между обслуживающими организациями (АО "ГУ ЖКХ", АО "Оборонэнергосбыт", ООО "ГУ ЖФ") и АО "Читаэнергосбыт".

Это не первый конфликт энергетиков с предприятиями Минобороны РФ в регионе. В декабре 2015 года заместитель гендиректора ТГК-14 Юрий Дорфман объявил об ограничении подачи тепла на объекты Минобороны в Бурятии и Забайкалье из-за отсутствия договора на теплоснабжения и долга в 270 млн рублей. Через несколько дней энергетики договорились с военными о погашении части долга за отопление.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADA
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
Ученые в США считают, что необычный сигнал, полученный астрофизиками в РФ, исходил с Земли
4
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
6
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
7
Массовая драка произошла в Махачкале
Темы дня
Реклама