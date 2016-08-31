Объекты Минобороны в Забайкалье и Бурятии задолжали "Читаэнергосбыту" свыше 350 млн руб.

В возрасте 95 лет скончался ведущий разработчик Boeing 747 Джо СаттерОбщество 31 августа, 5:08
СМИ: Трамп планирует в среду встретиться с президентом МексикиМеждународная панорама 31 августа, 4:22
AFP: ракета Falcon 9 до конца года совершит повторный полет в космосКосмос 31 августа, 4:19
Полиция арестовала певца Криса Брауна за нападение и угрозу применения оружияПроисшествия 31 августа, 3:46
СМИ: Минфин предложил ввести акциз на сладкие напиткиЭкономика и бизнес 31 августа, 3:22
Рогозин: на обустройство пунктов пропуска на госгранице в ДФО потратят 11,5 млрд рублейЭкономика и бизнес 31 августа, 2:48
Госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи посетит Вашингтон и встретится с ОбамойМеждународная панорама 31 августа, 1:56
Ученые США изучают радиосигнал, который мог быть послан внеземной цивилизациейКосмос 31 августа, 1:43
США в 2017 году впервые разместят истребители F-35 за рубежомМеждународная панорама 31 августа, 0:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Коммунальные предприятия, обслуживающие объекты Минобороны РФ в Забайкалье и Бурятии, в полном объеме получают электроэнергию, но систематически нарушают сроки ее оплаты, их долги перед компанией "Читаэнергосбыт" превысили 350 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба сбытовой компании.
"По состоянию на 29 августа просроченная суммарная задолженность АО "ГУ ЖКХ" составила 213,7 млн рублей, АО "Оборонэнергосбыт" - 93,2 млн рублей, ООО "ГУ ЖФ" - 48,5 млн рублей. Испробовав все способы досудебного урегулирования (от направления уведомлений, претензий и до проведения встреч и переговоров), гарантирующий поставщик был вынужден обратиться в суд с исками на взыскание задолженности. Но даже наличие судебных разбирательств и риск уплаты значительных сумм штрафов и пени не сподвигли к погашению и урегулированию задолженности", - заявили в пресс-службе.
По мнению компании "Читаэнергосбыт", обслуживающие организации создают цепочку неплатежей, которая может негативно сказаться на своевременности оплаты перед другими субъектами электроэнергетики и прохождении осенне-зимних нагрузок 2016-2017 годов. "Более того, несвоевременность платежей снижает надежность энергоснабжения не только объектов Минобороны, но и потребителей Республики Бурятия и Забайкальского края", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее энергетики в Забайкальском крае направили АО "ГУ ЖКХ" уведомление о предстоящем ограничении до уровня аварийной брони с 30 мая 2016 года. В тот же день сетевой организацией "Оборонэнерго" было введено ограничение энергоснабжения 13 котельным. "В Бурятии гарантирующий поставщик электроэнергии также оставляет за собой право действовать согласно законодательству, если ситуация с накопленным долгом не будет урегулирована в ближайшее время", - добавили в "Читаэнергосбыт".
Кроме того, энергокомпания вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора энергоснабжения, заключенного между обслуживающими организациями (АО "ГУ ЖКХ", АО "Оборонэнергосбыт", ООО "ГУ ЖФ") и АО "Читаэнергосбыт".
Это не первый конфликт энергетиков с предприятиями Минобороны РФ в регионе. В декабре 2015 года заместитель гендиректора ТГК-14 Юрий Дорфман объявил об ограничении подачи тепла на объекты Минобороны в Бурятии и Забайкалье из-за отсутствия договора на теплоснабжения и долга в 270 млн рублей. Через несколько дней энергетики договорились с военными о погашении части долга за отопление.