Объекты Минобороны в Забайкалье и Бурятии задолжали "Читаэнергосбыту" свыше 350 млн руб.

ЧИТА, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Коммунальные предприятия, обслуживающие объекты Минобороны РФ в Забайкалье и Бурятии, в полном объеме получают электроэнергию, но систематически нарушают сроки ее оплаты, их долги перед компанией "Читаэнергосбыт" превысили 350 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба сбытовой компании.

"По состоянию на 29 августа просроченная суммарная задолженность АО "ГУ ЖКХ" составила 213,7 млн рублей, АО "Оборонэнергосбыт" - 93,2 млн рублей, ООО "ГУ ЖФ" - 48,5 млн рублей. Испробовав все способы досудебного урегулирования (от направления уведомлений, претензий и до проведения встреч и переговоров), гарантирующий поставщик был вынужден обратиться в суд с исками на взыскание задолженности. Но даже наличие судебных разбирательств и риск уплаты значительных сумм штрафов и пени не сподвигли к погашению и урегулированию задолженности", - заявили в пресс-службе.

По мнению компании "Читаэнергосбыт", обслуживающие организации создают цепочку неплатежей, которая может негативно сказаться на своевременности оплаты перед другими субъектами электроэнергетики и прохождении осенне-зимних нагрузок 2016-2017 годов. "Более того, несвоевременность платежей снижает надежность энергоснабжения не только объектов Минобороны, но и потребителей Республики Бурятия и Забайкальского края", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее энергетики в Забайкальском крае направили АО "ГУ ЖКХ" уведомление о предстоящем ограничении до уровня аварийной брони с 30 мая 2016 года. В тот же день сетевой организацией "Оборонэнерго" было введено ограничение энергоснабжения 13 котельным. "В Бурятии гарантирующий поставщик электроэнергии также оставляет за собой право действовать согласно законодательству, если ситуация с накопленным долгом не будет урегулирована в ближайшее время", - добавили в "Читаэнергосбыт".

Кроме того, энергокомпания вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора энергоснабжения, заключенного между обслуживающими организациями (АО "ГУ ЖКХ", АО "Оборонэнергосбыт", ООО "ГУ ЖФ") и АО "Читаэнергосбыт".

Это не первый конфликт энергетиков с предприятиями Минобороны РФ в регионе. В декабре 2015 года заместитель гендиректора ТГК-14 Юрий Дорфман объявил об ограничении подачи тепла на объекты Минобороны в Бурятии и Забайкалье из-за отсутствия договора на теплоснабжения и долга в 270 млн рублей. Через несколько дней энергетики договорились с военными о погашении части долга за отопление.