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Суд приговорил оппозиционера Волкова к штрафу в 30 тыс. руб. за стычку с журналистом

Происшествия
31 августа, 7:05 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, августа. /ТАСС
Судья сочла недоказанным факты повреждения микрофона или причинения насилия журналисту
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НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска признал главу местного избирательного штаба "Демократической коалиции" Леонида Волкова виновным в препятствовании профессиональной деятельности журналиста телеканала LifeNews Александра Поступинского и приговорил его к штрафу в размере 30 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приходит к выводу о виновности подсудимого Волкова. Назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказала судья Татьяна Петрова.

Она сочла недоказанным факты повреждения микрофона или причинения насилия журналисту и по этой причине переквалифицировала дело с ч.3 на ч.1 ст.144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").

Доводы Волкова о политическом характере дела судья сочла несостоятельными. Показания лидера "Партии Прогресса" Алексея Навального и других сторонников Волкова были учтены только в той части, где совпадают с показаниями свидетелей обвинения.

"Микрофонное дело"

Волкову вменялся инцидент, который произошел 17 июля 2015 года во время визита в Новосибирск Алексея Навального. По версии Следственного комитета, Волков у здания регионального отделения партии "Парнас" препятствовал проведению видеосъемки журналистами телеканала LifeNews, "принуждал журналиста к отказу от распространения информации, применяя при этом насилие, а именно, схватив и с силой сжимая руку журналиста". Кроме того, как отмечает СК, Волков повредил микрофон телеканала, причинив материальный ущерб.

В суде представитель прокуратуры просил суд признать Волкова виновным и приговорить к двум годам условного лишения свободы. Гособвинитель счел установленным факт повреждения микрофона и насилия над журналистом (синяк на руке) и по этой причине квалифицировал преступление по ч.3. статьи 144.

В своем последнем слове в суде Волков полностью отрицал вину и назвал дело политическим и заказным. Волков просил суд вынести оправдательный приговор и частное определение в отношении следователя и потерпевшего за ложный донос.

К делу были приобщены результаты независимой экспертизы, проведенной Омским бюро судебных экспертиз по четырем видеозаписям потасовки Волкова и журналиста. Эксперт не установил факт причинения вреда здоровью или имуществу.

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