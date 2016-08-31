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Мужчина избил врача-рентгенолога в больнице подмосковного Орехово-Зуева

Происшествия
31 августа, 8:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Нарушитель находился в очереди на прием, но посчитал, что ждет слишком долго
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мужчина, стоя в очереди на рентген в больнице подмосковного Орехово-Зуева, избил врача. Как сообщили ТАСС в пресс-службе полиции, правонарушитель задержан.

"Нападение на медработника в поликлинике больницы города Орехово-Зуево совершил накануне мужчина, который привез свою сестру на рентген. Он находился в очереди на прием, но посчитал, что ждет слишком долго. Правонарушитель с возмущениями накинулся на врача, несколько раз ударил его, после чего ушел", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что через несколько часов злоумышленник был задержан.

По факту инцидента полиция начала проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и сам потерпевший.

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