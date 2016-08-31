Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Три пассажира маршрутки пострадали в результате столкновения с легковушкой в Ростове-на-Дону. Об этом сообщило Главное управление МВД по Ростовской области.

"Сегодня утром на улице Нариманова в Ростове-на-Дону произошло столкновение автобуса малой вместимости Hyundai County и автомобиля Hyundai Accent. В результате ДТП, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились три пассажира маршрутного такси 53, 65 и 78 лет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.