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Суд признал незаконным отстранение экс-главы "Русгидро" от должности в компании "Квадра"

Происшествия
31 августа, 10:48 UTC+3 МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Таким образом, была удовлетворена апелляционная жалоба защиты
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал незаконным постановление о временном отстранении экс-главы "Русгидро" Евгения Дода от должности председателя совета директоров ПАО "Квадра" - энергетической компании, созданной в ходе реформы РАО "ЕЭС России" и объединяющей генерирующие и теплосетевые компании в ряде регионов Центральной России, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Таким образом, была удовлетворена апелляционная жалоба защиты.

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"Постановление Басманного суда от 20 июля отменить и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - огласил судья.

В жалобе защита просила отменить ранее вынесенное постановление как необоснованное и незаконное. По словам адвоката Андрея Бастракова, отстранение его подзащитного от должности нецелесообразно, так как он был выдвинут на нее, но юридически не являлся председателем совета директоров "Квадры".

Как сообщили ранее ТАСС в компании "Квадра", Евгений Дод не занимает должность председателя совета директоров ПАО "Квадра" с 28 июня. В этот день, по данным компании, годовое общее собрание акционеров компании избрало новый совет директоров, на сегодняшний день его председатель не избран. В компании добавили, что, по решению акционеров, 28 июня Дод вошел в новый совет директоров и "его текущий процессуальный статус не препятствует занятию позиции члена совета, а также не влияет на кворум".

Дод обвиняется в растрате 73 млн рублей при начислении премии за 2013 год. Вместе с ним по делу проходит главный бухгалтер, начальник департамента корпоративного учета и отчетности "Русгидро" Дмитрий Финкель. Изначально им вменялась ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), но позже обвинение переквалифицировали на ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата или присвоение чужого имущества, совершенные в особо крупном размере)".

Евгений Дод возглавлял правление "Русгидро" с ноября 2009 года до сентября 2015 года. Свою вину он не признает, однако 1 августа стало известно, что его родственники возместили корпорации причиненный ущерб в 73 млн рублей. Обвиняемый находится под арестом.

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Дод, Евгений Вячеславович
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