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Карантин по сибирской язве, введенный 25 июля на Ямале, снят

Происшествия
31 августа, 10:51 UTC+3
Распоряжение было подписано губернатором в среду
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© Лев Федосеев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Карантин по сибирской язве, введенный в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 25 июля, снят.

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Распоряжение об этом подписал губернатор Дмитрий Кобылкин, сообщила корреспонденту ТАСС его пресс-секретарь Наталья Хлопунова.

"Карантин по сибирской язве снят. Распоряжение было подписано в среду", - сказала она.

В Ямальском районе ЯНАО 25 июля был введен карантин из-за сибирской язвы. Погибло более 2,5 тыс. оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек, среди них более 50 детей. Диагноз сибирской язвы подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей, 1 августа от кишечной формы болезни скончался 12-летний подросток.

Ямало-Ненецкий автономный округ расположен в северной части Западно-Сибирской равнины и граничит с Ненецким автономным округом, Республикой Коми, Ханты-Мансийским автономным округом, Красноярским краем. Вся территория ЯНАО отнесена к Арктической зоне РФ, больше половины расположено за Полярным кругом. На территории округа выпасается самое крупное поголовье оленей в России - более 700 тыс. голов.

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Вспышка сибирской язвы на Ямале
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