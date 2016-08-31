На Эльбрусе погибла бельгийская туристка, ее друга удалось спасти

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НАЛЬЧИК, 31 августа. /ТАСС/. Бельгийский туристка, получившая травмы при восхождении на Эльбрус, погибла. Ее друга удалось спасти, в настоящее время спасатели доставляют его в базовый лагерь, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы управления МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.
"По состоянию на 16:38 (мск) спасатели добрались до бельгийцев, пострадавших на Эльбрусе. Женщина скончалась, мужчину спускают вниз", - сказал Беров.
Информация о ЧП поступила спасателям в среду днем. Сообщалось, что два альпиниста из Бельгии получили травмы при восхождении на Эльбрус на седловине, на высоте 5,2 тысячи метров над уровнем моря.
Группа альпинистов из 14 человек совершала восхождение на высшую точку Европы, их сопровождали пять гидов. Они были зарегистрированы в МЧС.
Это уже второе ЧП за день в Приэльбрусье: 31 августа в районе горы Тютю-су погиб гражданин Испании.