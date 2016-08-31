Сгоревший на северо-востоке Москвы склад четыре года был вне поля зрения Госпожнадзора

Во время ликвидации пожара на территории складского здания компании "Печатный Экспресс" © Петр Зуев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сгоревший на северо-востоке Москвы склад типографии, где при пожаре погибли 17 человек, четыре года находился вне поля зрения Госпожнадзора. Об этом сообщила представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

"Как показала проверка, помещение типографии "Печатный экспресс", расположенной по Алтуфьевскому шоссе, дом 5-а, на протяжении четырех лет находилось вне поля зрения органов Государственного пожарного надзора", - сказала она.

Россохина пояснила, что последнее предписание об устранении нарушений противопожарной безопасности, выданное собственнику здания, выносилось в августе 2012 года, контроль за его выполнением не осуществлялся.

Кроме того, сгоревший склад был возведен самовольно.

"На территории складского комплекса сотрудники прокуратуры с участием специалистов выявили 11 самовольно возведенных арендаторами некапитальных объектов общей площадью 2 тыс. кв. м, в одном из которых и произошло возгорание", - сказала она.

Россохина сообщила также, что материалы проверки направлены в префектуру Северо-Восточного административного округа Москвы. "Решением префектуры самовольные постройки будут снесены в ближайшее время", - добавила она.

Без регистрации

Также Россохина сообщила, что регистрация в Москве была только у двух женщин-иностранок, погибших при пожаре на складе типографии в Алтуфьево.

"Выявлены нарушения порядка регистрационного учета иностранных граждан по месту жительства, Так, из 12 погибших женщин-иностранок только у двух имелась действующая регистрация на территории города Москвы", - сказала она.

Между тем, ранее начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов сообщил, что рабочие, погибшие при пожаре на складе, легально работали на сгоревшем предприятии, по трудовым договорам. В столичном главке полиции ТАСС подтвердили, что погибшие находились в России законно, отметив при этом, что в соответствии с подписанными международными договорами гражданам стран ЕАЭС не нужно получать разрешительные документы при трудоустройстве в РФ.

Принять меры

Прокуратура Москвы проведет комплексные проверки промышленных объектов и складов после пожара в типографии, сообщила Россохина.

"Прокурор столицы Владимир Чуриков поручил подчиненным прокурорам во взаимодействии с ГУ МЧС России по Москве и ГУ МВД по Москве провести проверки соблюдения противопожарного, миграционного и трудового законодательства на промышленных и складских помещениях", - сказала она.

Пожар в типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве возник утром 27 августа в одном из складских помещений, огонь распространился по всей площади четырехэтажного здания. Погибли 17 женщин, в возрасте от 17 до 49 лет. Среди них 12 гражданок Киргизии и пять россиянок..