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На северо-востоке Москвы совершено убийство двух человек

Происшествия
1 сентября, 7:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения в подъезде дома
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Тела двух убитых обнаружены в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Сегодня ночью в квартире одного из домов на улице Римского-Корсакова были обнаружены тела двух человек, смерть которых наступила в результате насильственных действий. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства убийства устанавливаются", - сказал источник.

Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения в подъезде дома. По факту убийства решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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