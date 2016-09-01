На северо-востоке Москвы совершено убийство двух человек

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Тела двух убитых обнаружены в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Сегодня ночью в квартире одного из домов на улице Римского-Корсакова были обнаружены тела двух человек, смерть которых наступила в результате насильственных действий. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства убийства устанавливаются", - сказал источник.

Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения в подъезде дома. По факту убийства решается вопрос о возбуждении уголовного дела.