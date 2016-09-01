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Годовалый ребенок умер в Ульяновской области в машине скорой помощи

Происшествия
1 сентября, 10:17 UTC+3 УЛЬЯНОВСК /Корр. ТАСС, Наталья Хороших
Проводится проверка
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УЛЬЯНОВСК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Прокуратура Ульяновской области начала проверку по факту смерти годовалого ребенка в карете скорой помощи. Об этом сообщил в четверг корреспондентом ТАСС старший помощник прокурора Василий Зима.

"Вечером 31 августа годовалого ребенка доставили в районную больницу, предварительно ему диагностировано отравление неизвестным веществом. После оказания мальчику экстренной помощи он был направлен в медицинское учреждение областного центра, но при транспортировке скончался в машине скорой помощи", - рассказал собеседник агентства.

Прокуратура проверяет деятельность должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также медработников. Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.

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