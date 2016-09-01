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На юго-западе Москвы из-за крупного ДТП серьезно затруднено движение

Происшествия
1 сентября, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Авария произошла на внутренней стороне МКАД при подъезде к Ленинскому проспекту, столкнулись "Газель", грузовик-автовоз и легковой автомобиль
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта серьезно затруднено на МКАД на юго-западе Москвы из-за столкновения трех машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Столкновение "Газели", грузовика-автовоза и легкового автомобиля произошло на внутренней стороне МКАД при подъезде к Ленинскому проспекту. Пострадавших в ДТП нет", - сказал собеседник агентства.

Из-за аварии движение транспорта серьезно затруднено. На месте ЧП работают сотрудники ДПС, которые принимают меры для полного восстановления движения и уборки аварийных машин с проезжей части.

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