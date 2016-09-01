Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В московской квартире найдено тело девушки, следствие проверяет обстоятельства ее смерти

Происшествия
1 сентября, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Назначена судебно-медицинская экспертиза и устанавливается личность умершей
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Тело неизвестной девушки без признаков насильственной смерти обнаружено в квартире жилого дома на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в четверг днем в ванной комнате одной из квартир жилого дома, расположенного на Инициативной улице, молодой человек, проживающий в этой квартире, обнаружил тело девушки, с которой он недавно познакомился.

"Следственными органами по данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза и устанавливается личность, а также причина смерти неизвестной", - сказала Иванова.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
2
В сети появилось видео с места взрыва ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал
3
США внесли в санкционный список дочерние структуры "Газпрома" и "Мостотрест"
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Зачем Китаю украинская "мечта"
6
На юго-западе Москвы из-за крупного ДТП серьезно затруднено движение
7
В Кремле подтвердили, что Путин провел частную встречу со студентами Итонского колледжа
Темы дня
Реклама