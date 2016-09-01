В московской квартире найдено тело девушки, следствие проверяет обстоятельства ее смерти

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Тело неизвестной девушки без признаков насильственной смерти обнаружено в квартире жилого дома на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в четверг днем в ванной комнате одной из квартир жилого дома, расположенного на Инициативной улице, молодой человек, проживающий в этой квартире, обнаружил тело девушки, с которой он недавно познакомился.

"Следственными органами по данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза и устанавливается личность, а также причина смерти неизвестной", - сказала Иванова.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.