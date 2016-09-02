Два человека получили ножевые ранения в драке возле клуба на юго-востоке Москвы

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции ищут злоумышленника, который в пятницу ночью ранил ножом двух человек в ходе конфликта на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"Сегодня в 02:50 мск на Совхозной улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников потасовки нанес колото-резаные ранения двум молодым людям, после чего скрылся. Потерпевшие направлены в медучреждение", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что драка произошла между двумя группами молодых людей возле одного из ночных клубов.
На месте ЧП работает оперативная группа, обстоятельства произошедшего уточняются.