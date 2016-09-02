Компенсации пострадавшим от паводка в Приморье выплатят после подсчета ущерба

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Компенсации жителям Приморского края, пострадавшим от паводка, начнут выплачивать сразу после подсчета ущерба. Средства на эти цели будут направлены из краевого резервного фонда, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Компенсации пострадавшим от тайфуна "Лайонрок" жителям Приморья выплатят в максимально короткие сроки. Согласно постановлению, это (компенсация) 10 тыс. рублей на восстановление подтопленного земельного участка, 25 тыс. - на подтопленный дом", - говорится в сообщении.

Как заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, он также будет докладывать президенту России о ситуации и попросит оказать помощь на федеральном уровне - 50 тыс. рублей за частичную потерю имущества на каждого члена семьи и 100 тыс. - при полной потере.

"Это не касается жилья - за эти деньги его не построишь и не отремонтируешь. По тому имуществу, которое восстановлению не подлежит, мы будем просить отдельного решения президента", - цитирует Миклушевского пресс-служба краевой администрации.

В Приморье введен режим ЧС федерального уровня. В настоящее время в семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8 400 человек, более 560 придворовых территорий, а также девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы, одно почтовое отделение.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекается 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств.

Минтруд в ближайшее время приступит к оценке объемов ущерба

Минтруд РФ в ближайшее время начнет работу по установлению объемов ущерба от тайфуна "Лайронок", а социальные службы уже приступили к составлению списков пострадавших. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"В ближайшее время начнется работа по установлению объемов ущерба от стихии, в том числе по жилью, не подлежащему восстановлению", - приводит пресс-служба слова министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина. Он добавил, что социальные службы уже приступили к формированию списков пострадавших. "Пострадавшим будет оказана вся необходимая социальная помощь. Под особым контролем социальных служб будут инвалиды, пожилые, семьи с детьми", - сказал Топилин.

Он также отметил, что для потерявших жилье будут созданы пункты длительного размещения. Кроме того, по словам главы Минтруда, краевым отделениям Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, региональным органам социальной защиты было дано поручение обеспечить бесперебойную выплату пенсий, пособий. "Также будет выявлена потребность инвалидов в технических средствах реабилитации, взамен утраченных", - добавил Топилин.

Глава Минтруда РФ совместно с главой МЧС Владимиром Пучковым совершил облет подтопленных территорий, а также пообщался с пострадавшими гражданами.