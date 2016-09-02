Число эвакуированных из-за паводка жителей Приморья превысило 600 человек

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Число жителей Приморского края, эвакуированных из-за паводка, перевалило в пятницу за 600 человек, Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС России.

"В восьми пунктах временного размещения находятся 466 человек, а общее количество эвакуированных - 641", - сказали в ведомстве.

Помимо пунктов временного размещения (ПВР) в районах, как сообщили в администрации региона, 200 детей из затопленных районов примет Всероссийский детский центр "Океан". Еще 111 детей из Кавалеровского района будут размещены на время ликвидации последствий ЧС в реабилитационных центрах в Арсеньеве и Кавалерово.

Как заявил глава МЧС России Владимир Пучков, граждане, оставшиеся без жилья, смогут оставаться в ПВР до весны.

В пятницу в Приморье введен режим ЧС федерального уровня. Число затопленных домов в семи районах края выросло с 2 до 2,5 тыс. В них проживают около 8,4 тыс. человек. В зоне подтопления оказались 9 социально значимых объектов, в том числе больница, 4 детских сада, 3 школы, одно почтовое отделение.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекается 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств.

Работа спасателей

Работу спасателей осложняют сложные погодные условия. Так, в пятницу вертолет не смог доставить медикаменты в Кавалеровский район. Лекарства предназначались для пострадавших и больниц в зоне паводка в Тернейском районе на севере региона.

В село Павловка, как сообщили ТАСС в администрации Чугуевского района края, вертолет смог пробиться только во второй половине дня. Он привез в пострадавшее село продукты питания. В районе остается отрезанным еще одно село - Кокшаровка. С рядом населенных пунктов отсутствует связь.

Тем не менее спасатели продолжают работу в пострадавших районах. В пятницу в селе Уборка спасли мужчину, который пытался преодолеть затопленный участок дороги на грузовике. Он шел впереди машины и проверял местность на возможность проезда, но грунт обвалился, мужчина оказался в воде и, зацепившись за ветви деревьев, стал звать на помощь. Его крики услышали спасатели, которые вытащили мужчину из воды.

Кроме того, вертолет, на котором совершал облет подтопленных сел Приморья губернатор региона Владимир Миклушевский, сегодня доставил двух женщин на позднем сроке беременности из затопленного села Ленино.

Гибель главы регионального МЧС

Жертвой паводка стал глава краевого управления МЧС Олег Федюра. В ходе спасательной операции в населенном пункте Уборка "КамАЗ", в котором он находился вместе с 8 спасателями Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда, опрокинулся в реку и ушел под воду.

Начальник главка, как сообщили в пресс-службе МЧС России, до последнего помогал выбраться подчиненным, но сам покинуть машину не смог.

Тело Федюры, как сообщили в МЧС, в пятницу обнаружили водолазы, но достать его из-за сильного течения пока не смогли.

СУ СКР по Приморскому краю возбудило по факту гибели начальника регионального главка МЧС уголовное дело по статье по части 1 статьи УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Сбор гуманитарной помощи

Первую партию гуманитарной помощи, собранной жителями Приморья для пострадавших от паводка, отправят в зону ЧС уже 3 сентября. Питьевая вода, продукты питания и предметы первой необходимости доставят вертолетом в Чугуевский и Кавалеровский районы, сообщила ТАСС секретарь Приморского отделения партии "Единая Россия" Людмила Талабаева.

"По просьбе людей, находящихся сейчас в зоне затопления, главы муниципальных образований сформировали список необходимой помощи, куда вошли: питьевая вода, продукты питания длительного хранения, топливо, постельные принадлежности, теплая одежда, средства личной гигиены (включая памперсы для малышей",- сообщила собеседник Агентства.

В пятницу в Приморье открыто уже 37 пунктов сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка. Только во Владивостоке работает пять таких пунктов. Все они расположены в приемных и офисах партии.

Одновременно определяется объем помощи, которую могут оказать предприятия в ликвидации последствий паводка. Она начнет поступать сразу после завершения спасательных и аварийных работ.

Идет новый тайфун

В пятницу в регионе объявлено новое штормовое предупреждение. На реках Приморья прогнозируется новая волна паводка, в зону затопления попадут районы, пострадавшие от предыдущих ливней, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь краевого гидрометцентра Александр Чулков.

По его словам, ситуация будет аналогичной сложившейся несколько дней назад. Приморский край не окажется в эпицентре нового формирующегося тайфуна, однако, он будет взаимодействовать с тем, что уже вызвал в регионе стихийное бедствие. Больше всего дождя вновь пройдет над Сихотэ- Алинем, где берут начало большинство рек Приморья, поэтому вода в них вновь поднимется.