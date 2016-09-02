Гуманитарную помощь для пострадавших от паводка начали собирать в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка открылись сегодня в городах и районах Приморского края. Сюда граждане и предприятия могут сдать одежду, обувь, продукты питания, сообщила корреспонденту ТАСС секретарь регионального отделения "Единой России" Людмила Талабаева.
"Сегодня пункты приема гуманитарной помощи открылись во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме на базе приемных партии. В настоящее время решается вопрос о привлечении предприятий к оказанию помощи пострадавшим", - сказала Талабаева.
Она добавила, что в пятницу в краевой столице соберется на свое первое заседание рабочая группа по организации помощи пострадавшим жителям края. "Она определит, в каких еще муниципалитетах будут дислоцироваться такие пункты, и разработает оперативный план по доставке гумпомощи людям", - пояснила собеседница агентства.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. В регион направлены дополнительные силы и средства МЧС России, военнослужащие из частей, расположенных вблизи подтопленных территорий, также оказывают необходимую помощь. Всего от стихии пострадали 8,5 тыс. человек, подтоплены более 2,5 тыс. жилых домов.