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Глава МЧС РФ прибыл в Приморье для контроля за работами по ликвидации последствий тайфуна

Происшествия
2 сентября, 7:25 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
В семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8 400 человек, более 560 придворовых территорий, а также девять социально значимых объектов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Приморский край для контроля за работами по ликвидации последствий тайфуна, в результате которого подтоплены более 2,5 тыс. жилых домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Министр МЧС лично проконтролирует ход аварийно-восстановительных работ, оказание помощи пострадавшим, а также выполнение мер по ликвидации тайфуна", - сообщили в министерстве. Сразу после прилета в аэропорт Владивостока министр вылетел на вертолете Ми-8 в наиболее пострадавшие районы. Там он встретится с жителями, проверит работу пунктов временного размещения, а также заслушает доклады о мерах, которые принимаются для ликвидации последствий ЧС.

В Приморье введен режим ЧС. В настоящее время в семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8 400 человек, более 560 придворовых территорий, а также девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы, одно почтовое отделение.

Начало учебного года в 65 школах, в которых обучается более 13 тыс. детей, перенесено на 5 сентября. В результате ЧС из пострадавших районов эвакуировали более 300 человек. В четырех муниципальных районах Приморского края нарушено энергоснабжение в 1144 жилых домах в 12 населенных пунктах с населением 2,3 тыс. человек. Из-за перелива воды 17 населенных пунктов отрезаны водой, повреждено девять автомобильных мостов.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекается 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств.

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