Власти Приморья начали оценку ущерба от тайфуна и паводка на территории региона

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края начали оценку ущерба от паводка и тайфуна "Лайонрок", чтобы оперативно выплатить компенсации пострадавшим от стихии. Об этом в пятницу сообщили в администрации региона.

"Необходимо начать подворовой обход жителей и подсчет нанесенного ущерба, чтобы максимально оперативно провести выплаты из резервного фонда краевого бюджета. Мы выплатим людям компенсации за подтопленные огороды, дачные и садовые участки, а также за подтопленные дома", - процитировали в администрации слова губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Глава региона подчеркнул, что необходимо сосредоточить все силы на восстановлении транспортного сообщения и электроснабжения в пострадавших от паводка и тайфуна населенных пунктах.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. В регион направлены дополнительные силы и средства МЧС России, военнослужащие из частей, расположенных вблизи подтопленных территорий, также оказывают необходимую помощь. Всего от стихии пострадали 8,5 тыс. человек, подтоплены более 2,5 тыс. жилых домов.