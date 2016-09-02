Более 110 детей из пострадавших от паводка сел Приморья разместят в центрах реабилитации

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Дети из пострадавших от паводка населенных пунктов Чугуевского района Приморья будут размещены в реабилитационных центрах в Арсеньеве и Кавалерово. Об этом сообщили в администрации Приморского края.

"111 детей из подтопленных паводком домов в населенных пунктах Чугуевского района будут временно размещены в расположенных рядом реабилитационных центрах "Ласточка" (Арсеньев) и "Детство" (Кавалерово). Здесь ребята смогут не только получать полноценное питание и жить в комфортных условиях, но и учиться", - сказали в пресс- службе. По словам собеседницы агентства, необходимость размещения детей возникла в связи с тем, что они не могут вместе со взрослыми вернуться в дома, которые были подтоплены во время дождевого паводка.

По словам заместителя директора департамента образования и науки Надежды Виткаловой, в крае 1 сентября учебный год не начался в 65 из 494 школ. День знаний отменили для 13 020 приморских детей. "Непосредственно в Чугуевском районе из 20 школ только 4 провели линейку 1 сентября. Самая сложная ситуация в поселке Ясное, там школа подтоплена", - сообщила она.

Аналогичная ситуация и в поселке Светлая Тернейского района. В остальных случаях День знаний был отменен из-за того, что не могли проехать школьные автобусы, либо родители, спасая имущество, не смогли отправить детей в школу. По этим же причинам не начался новый учебный год в 60 из 506 детских садов.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил в течение суток подготовить полную справку о положении в школах и детских садах. "Там, где произошло подтопление детских образовательных учреждений, необходимо оперативно, сразу же после спада воды просушить фундаменты, иначе в заморозки они просто треснут. А здесь, в северных районах, холода уже начинаются в начале октября", - сказал глава региона.

Количество домов, затопленных паводком в Приморье после тайфуна "Лайонрок", увеличилось с 2 тыс. до 2,5 тыс. Подтоплены территории 13 муниципалитетов края: Уссурийского и Дальнегорского городских округов, Анучинского, Кавалеровского, Лазовского, Чугуевского, Тернейского, Михайловского, Хасанского, Дальнереченского, Ольгинского, Шкотовского и Яковлевского районов края. Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации.