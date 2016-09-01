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В Приморье паводком подтоплено почти 2 тысячи домов

Происшествия
1 сентября, 17:50 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Среди наиболее пострадавших от стихии районов села Чугуевского района
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Почти 2 тысячи жилых домов в 13 муниципальных образованиях Приморья затоплено паводком в результате прохождения тайфуна "Лайонрок", сообщает пресс-служба администрации региона.

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"Подтоплено 1922 домов, повреждены 23 участка дорог протяженностью почти 27 км, разрушено девять мостов, отрезанными остаются 17 населенных пунктов в шести районах края, отсутствует связь с 13 населенными пунктами в четырех муниципальных образованиях. Без света остаются более 5,5 тыс. человек в 10 населенных пунктах Приморского края", - отметили в администрации.

По данным местных властей, эвакуировано еще 445 человек в пяти районах края, из них 284 размещено в пунктах временного размещения (ПВР).

Среди наиболее пострадавших от стихии районов села Чугуевского района. Село Шумный затоплено на 80%, есть дома, затопленные под кровлю. Часть людей эвакуирована, еще 300 человек и находятся в местной школе, сказали в пресс-службе. Другое село в этом районе - Антоновка - затоплено полностью, людей эвакуируют на плавсредствах в ПВР в селе Чугуевка.

Без электроэнергии третьи сутки полностью остается Ольгинский район Приморья. Подъем воды в реках Кавалеровского района достигает трех метров. Подтоплено более 300 приусадебных участков и домов селах Устиновка, Синегорье, Высокогорск и поселках Хрустальный, Горноречеснкий, Рудный.

В аварийно-спасательных работах задействовано более двух тысяч человек, 361 единица техники, 56 плавсредств.

О тайфуне

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. В регион направлены дополнительные силы и средства МЧС России, военнослужащие из частей, расположенных вблизи подтопленных территорий, также оказывают необходимую помощь.

Глава Приморья Владимир Миклушевский распорядился оказать финансовую помощь всем жителям региона, которые остались без жилья, а также тем, чьи дома и подворья оказались подтоплены. Средства будут выделены из резервного фонда администрации Приморского края.

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