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Для восстановительных работ в Приморье будет подготовлен специальный план

Происшествия
2 сентября, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
По словам первого замглавы МЧС Владимира Степанова, уже сформированы комиссии по оценке ущерба
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. План проведения восстановительных работ в пострадавших от тайфуна населенных пунктах будет подготовлен в Приморском крае. Об этом сообщил первый замглавы МЧС Владимир Степанов.

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"Будет сформировать план по восстановительной деятельности, это касается и восстановления дорог и мостов, и энергетики, и связи, и других вопросов, связанных с жизнеобеспечением человека, поэтому эти графики должны быть у каждого, мы должны четко понимать порядок и график работы", - подчеркнул он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Степанов отметил, что уже сформированы комиссии по оценке ущерба. "По мере того как будет появляться возможность, они оперативно будут работать на местах", - сказал он.

Степанов поставил задачу подготовить четкий прогноз развития ситуации. "С учетом рисков на ближайшие три - четыре дня необходимо произвести расчеты, чтобы завтра с утра у нас уже была выверенная информация и прогноз по развитию событий в населенных пунктах, в районах, где уже есть подтопления и где они могут быть", - отметил первый замглавы МЧС.

Он попросил ГУ МЧС по Приморскому краю и Дальневосточный региональный центр МЧС оценить ситуацию в каждом населенном пункте. "В каждом из них должны быть силы прикрытия, обеспечивающие реагирование на возможные изменения обстановки, там же должна проводиться работа с населением. Вы должны знать четко, что требуется в каждом населенном пункте на двое-трое суток вперед", - подчеркнул Степанов.

Особое внимание уделяется отрезанным от большой земли поселкам. "Там должны работать оперативные группы, в случае необходимости организованы воздушные мосты", сказал Степанов. Он потребовал организовать взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросам доставки в эти населенные пункты необходимого имущества, продовольствия и воды.

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