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Четыре школы подтоплены в одном из муниципалитетов Приморья из-за паводка

Происшествия
2 сентября, 18:14 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
От паводка пострадала и центральная райбольница Кавалеровского района
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Подвалы четырех школ в Дальнегорском городском округе Приморского края оказались затоплены в результате паводка. Спасатели ведут откачку воды, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Приморья.

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"В муниципалитете (Дальнегорском городском округе - прим. ТАСС) сохраняется сложная обстановка. Уровень воды в реках Рудная и Монастырка упал на 1 метр за 20 часов. В Дальнегорске подтоплено 64 частных дома, в селе Каменка подтоплено порядка 25 домов. Остаются подтопленными подвальные помещения четырех школ, спасатели приступили к откачке воды", - говорится в сообщении ведомства.

От паводка пострадала и центральная райбольница Кавалеровского района. Оказались затоплены подвалы стационара и детской поликлиники.

В Приморском крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено 2338 домов в шести муниципальных образованиях: в Чугуевский, Тернейском, Кавалеровском, Лазовском, Красноармейском муниципальных районах и Дальнегорском городском округе, а также 8 придомовых территорий - в Дальнегорском, Находкинском городских округах, Лазовском, Тернейском, Черниговском, Шкотовском, Чугуевском и Хасанском муниципальных районах.

На 31 участке автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 27 км. В настоящее время остаются отрезанными 17 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. Более 600 человек эвакуировано из мест затопления.

В целях организации проведения аварийно-спасательных работ создана группировка сил и средств в составе 14487 человека, 403 единиц техники, 78 плавсредств, в том числе от МЧС России - 4469 человека и 156 единиц техники, 41 плавсредств, 5 единиц воздушных судов.

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