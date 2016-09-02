Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил уголовное дело по факту похищения ребенка в Иванове

Происшествия
2 сентября, 19:03 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 2, сентября. /ТАСС
К розыску двухлетней девочки привлечены следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты, кинолог со служебной собакой, сотрудники УМВД
Материал из 1 страницы

ИВАНОВО, 2 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения двухлетней девочки в Иванове.

Об этом сообщила ТАСС и.о. старшего помощника регионального Следственного управления СК Ольга Долева.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение заведомо несовершеннолетнего". По версии следствия, неустановленное лицо похитило из детской коляски девочку 2014 года рождения, воспользовавшись непродолжительным отсутствием родственницы ребенка", - сказала Долева.

Как ранее сообщили в пресс-службе областного УМВД, в 12:30 мск пенсионерка, прогуливаясь с ребенком по улице Меланжевая, ненадолго отлучилась в квартиру, оставив ребенка возле подъезда. Когда она вернулась, девочки в коляске уже не было.

К розыску ребенка привлечены следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты, кинолог со служебной собакой, сотрудники УМВД. Полицейские уже изучили записи с камер видеонаблюдения в районе места исчезновения девочки.

"На видео попала неизвестная, в руках которой был ребенок, по приметам схожий с разыскиваемой девочкой, - сказали ранее в пресс-службе регионального УМВД. - Оперативникам удалось установить и свидетелей, которые также дают приметы молодой женщины, бежавшей с ребенком на руках. У нее были темные до пояса волосы, светлая куртка и темные брюки".

Управление МВД по Ивановской области просит жителей региона, обладающих какой-либо информацией по данному происшествию, звонить в органы внутренних дел.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Голодец: речь об отмене накопительной части пенсии не идет
2
СМИ: Абэ подарил Путину самурайский шлем, а в ответ получил катану
3
В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Школьницу-мусульманку не пустили на занятия в Тамбове в соответствии с уставом
6
Рябков: новые санкции США говорят о полном крахе политики Вашингтона в отношении РФ
7
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Темы дня
Реклама