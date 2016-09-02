СК возбудил уголовное дело по факту похищения ребенка в Иванове

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ИВАНОВО, 2 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения двухлетней девочки в Иванове.
Об этом сообщила ТАСС и.о. старшего помощника регионального Следственного управления СК Ольга Долева.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение заведомо несовершеннолетнего". По версии следствия, неустановленное лицо похитило из детской коляски девочку 2014 года рождения, воспользовавшись непродолжительным отсутствием родственницы ребенка", - сказала Долева.
Как ранее сообщили в пресс-службе областного УМВД, в 12:30 мск пенсионерка, прогуливаясь с ребенком по улице Меланжевая, ненадолго отлучилась в квартиру, оставив ребенка возле подъезда. Когда она вернулась, девочки в коляске уже не было.
К розыску ребенка привлечены следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты, кинолог со служебной собакой, сотрудники УМВД. Полицейские уже изучили записи с камер видеонаблюдения в районе места исчезновения девочки.
"На видео попала неизвестная, в руках которой был ребенок, по приметам схожий с разыскиваемой девочкой, - сказали ранее в пресс-службе регионального УМВД. - Оперативникам удалось установить и свидетелей, которые также дают приметы молодой женщины, бежавшей с ребенком на руках. У нее были темные до пояса волосы, светлая куртка и темные брюки".
Управление МВД по Ивановской области просит жителей региона, обладающих какой-либо информацией по данному происшествию, звонить в органы внутренних дел.