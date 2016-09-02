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Продлен арест замглавы таможенного поста аэропорта Внуково

Происшествия
2 сентября, 19:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Лацких был арестован 20 мая. Он обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), предусматривающей от трех до десяти лет лишения свободы
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил до 4 декабря срок ареста заместителя начальника таможенного поста аэропорта Внуково Вячеслава Лацких, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

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"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил в отношении обвиняемого Лацких меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, до 4 декабря", - сказала она.

Лацких был арестован 20 мая. Он обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), предусматривающей от трех до десяти лет лишения свободы. Свою вину обвиняемый не признает.

По версии следствия, граждане Азербайджана и Турции в сговоре с сотрудниками Внуковской таможни незаконно ввозили в РФ из Турции коммерческие грузы под видом ручной клади. Перевозчики проходили через так называемый зеленый коридор, хотя должны были заявлять имевшийся при них груз как коммерческий и проходить через "красный коридор" с оплатой всех платежей. Ежемесячно таким образом незаконно перевозилось до 30 тонн товаров.

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