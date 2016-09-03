КНР предложил усилить обмен гидротехническими данными с РФ из-за дождей на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Китай предлагает России усилить обмен гидротехническими данными ввиду прогнозируемых дождей на Дальнем Востоке, заявил министр водного хозяйства КНР Чэнь Лэй.

"В сентябре на северо-востоке Китая будут продолжительные дожди, а в октябре прогнозируются четыре или пять тайфунов. Поэтому у нас есть необходимость усиливать обмен гидротехническими данными и укреплять взаимодействие в обмене информацией", - сказал он в ходе двусторонней встречи с главой МЧС России Владимиром Пучковым.

По его словам, необходимо усилить работу российско-китайской рабочей группы по борьбе с наводнениями, активизировать технический обмен и повысить эффективность по борьбе с ЧС.

В свою очередь Пучков отметил, что в рамках плана совместной работы на 2016 год в паводковый период активно осуществляется обмен информацией между Национальным центром управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) и китайском бюро гидрологии провинции. Он отметил, что в августе российские специалисты посетили Китай и ознакомились с работой китайских коллег, а в сентябре китайская делегация с аналогичными целями прибудет в Россию.

"Стороны согласились проработать вопрос о путях дальнейшего укрепления сотрудничества в области борьбы с наводнениями, в том числе изучить вопрос координации гидротехнических сооружений на реке Амур в паводкоопасный период. Эта работа также уже дает реальные плоды", - отметил Пучков.

Он также предложил китайскому коллеге усилить двустороннее сотрудничество в области космического мониторинга.