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МЧС готово ко второй волне циклона, которая придет в выходные на Дальний Восток

Происшествия
3 сентября, 3:50 дата обновления: 3 сентября, 4:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Глава ведомства отметил, что докладывал президенту России Владимиру Путину о последней спасательной операции и о том, как организована помощь населению
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. МЧС России готово ко второй волне циклона, которая придет в воскресенье на Дальний Восток.

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Об этом сообщил глава министерства Владимир Пучков в ходе встречи с главой китайского министерства водного хозяйства Чэнь Лэем.

"Мы имеем информацию от китайских коллег, что завтра сюда, на территорию Приморья, также придет циклон, который принесет дожди и ветер. И мы уже готовы, - сказал Пучков. - Что касается тайфуна  "Лайонрок", то усилия России и Китая позволят снизить последствия ЧС и минимизировать риски".

Он отметил, что докладывал президенту России Владимиру Путину о последней операции и о том, как организована помощь населению. "Я вчера лично докладывал президенту об организации спасательной работы, помощи людям, а также в преддверии его визита в Китай подчеркнул, что у нас с министерством водного хозяйства налажено тесное взаимодействие и сотрудничество", - сказал Пучков.

Тайфун "Намтеун"

Новый тайфун "Намтеун" надвигается на Приморский край, пострадавший от тайфуна "Лайонрок". Дожди, местами очень сильные, начнутся в регионе 4 сентября и могут привести к формированию второй волны паводка, сообщила пресс-служба краевой администрации.

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В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня

"В связи с активизацией фронтальных разделов над территорией Приморского края утром и днем 4 сентября, ночью и днем 5 сентября в южной половине края местами ожидаются сильные дожди с количеством 15-40 миллиметров за 12 часов и менее. Вечером 5 сентября, ночью и днем 6 сентября в восточной половине края ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством более 50 миллиметров за 12 часов и менее. На остальной территории - умеренные и сильные дожди", - говорится в сообщении.

Новые ливни могут привести к формированию второй волны паводка, увеличению продолжительности и глубины затопления пойм с находящимися на них объектами экономики и инфраструктуры.

Ранее ТАСС сообщал, что накануне в Приморском крае вновь объявили штормовое предупреждение из-за приближения нового циклона. Ожидается, что в зону затопления новой волны паводка попадут районы, пострадавшие от предыдущих ливней.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлено ЧС федерального уровня. Предварительная сумма ущерба составила 1,2 млрд рублей, регион получит 1 млрд рублей.

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