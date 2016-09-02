Песков: Путин поручил правительству оказать помощь жителям Дальнего Востока

Глава МЧС Владимир Пучков и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский (в центре справа налево) с жителями затопленного села Уборка в Чугуевском районе © Михаил Почуев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать необходимую помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим от проливных дождей и подтоплений.

Соответствующее поручение он дал по результатам совещания с главой МЧС Владимиром Пучковым, губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, а также вице-премьером - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым.

"По результатам совещания о ситуации в затопленных районах Приморья президент поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву подготовить постановление правительства, предусматривающее оказание всесторонней помощи регионам и содействие людям, оказавшимся в трудном положении", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент также поручил региональным властям совместно с МЧС максимально оперативно определить уровень и масштабы необходимой помощи", - добавил он.

Режим ЧС федерального уровня

В Приморье действует режим ЧС федерального уровня. По данным краевых властей, в семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8400 человек, более 560 придворовых территорий, а также девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы, одно почтовое отделение.

Для ликвидации последствий ЧС привлечены 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС задействованы более 4 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС и 50 плавсредств.

Компенсации пострадавшим

Компенсации пострадавшим от паводка, начнут выплачивать сразу после подсчета ущерба. Средства на эти цели будут направлены из краевого резервного фонда, сообщила ранее пресс-служба правительства региона.

"Компенсации пострадавшим от тайфуна "Лайонрок" жителям Приморья выплатят в максимально короткие сроки. Согласно постановлению, это (компенсация) 10 тыс. рублей на восстановление подтопленного земельного участка, 25 тыс. - на подтопленный дом", - говорится в сообщении.

Как заявил ранее Миклушевский, он также будет докладывать Путину о ситуации и попросит оказать помощь на федеральном уровне - 50 тыс. рублей за частичную потерю имущества на каждого члена семьи и 100 тыс. - при полной потере. "Это не касается жилья - за эти деньги его не построишь и отремонтируешь. По тому имуществу, которое восстановлению не подлежит, мы будем просить отдельного решения президента", - цитирует Миклушевского пресс-служба краевой администрации.

Гуманитарная помощь

Первую партию гуманитарной помощи, собранной жителями Приморья для пострадавших от паводка, отправят в зону ЧС уже 3 сентября. Питьевая вода, продукты питания и предметы первой необходимости доставят вертолетом в Чугуевский и Кавалеровский районы, сообщила ТАСС секретарь Приморского отделения партии " Единая Россия" Людмила Талабаева.

"По просьбе людей, находящихся сейчас в зоне затопления, главы муниципальных образований сформировали список необходимой помощи, куда вошли: питьевая вода, продукты питания длительного хранения, топливо, постельные принадлежности, теплая одежда, средства личной гигиены (включая памперсы для малышей)", - сказала собеседник агентства.

К настоящему моменту в Приморье открыто уже 37 пунктов сбора гуманитарной помощи. Только во Владивостоке работает пять таких пунктов. Все они расположены в приемных и офисах партии.

Одновременно определяется объем помощи, которую могут оказать предприятия в ликвидации последствий паводка. Она начнет поступать сразу после завершения спасательных и аварийных работ.

Переправа

Спасатели организовали лодочную переправу между селами Уборка и Антоновка Чугуевского района, с которыми отсутствовало автомобильное сообщение из-за паводка, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Спасатели сегодня, 2 сентября, организовали лодочную переправу между селами Уборка и Антоновка Чугуевского района Приморского края. Здесь между селами сильно размыло дорогу, и автомобильное сообщение с населенными пунктами отсутствовало. Силами приморской поисково-спасательной службы и группировкой МЧС при помощи двух лодок на месте размыва дороги спасатели перевезли почти три тонны питьевой воды, а также местных жителей, которые оказались отрезаны от своих населенных пунктов", - говорится в сообщении ведомства.

На месте переправы задействовали 20 спасателей: они размещают людей в лодках и вместе с ними переправляются на другой берег. Ранее такого нельзя было сделать из-за сильного течения. Сюда же переправлен и глубинный насос для восстановления водоснабжения.

Кроме того, на месте переправы установлено освещение. "Установлен дизель-генератор и световая опора, которая позволит перевозить людей и небольшие грузы в темное время суток", - цитирует пресс-служба директора ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГО и ЧС Юрия Журавеля. По информации краевой администрации, в субботу между двумя селами начнется восстановление размытого участка дороги.

Военные восстанавливают электроснабжение

Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) ведут восстановление электроснабжения в пострадавшем от паводка поселке Николаевка в Приморье, сообщил журналистам представитель флота Владимир Матвеев.

"Сводный отряд из числа военнослужащих соединения морской пехоты и отдельного морского инженерного батальона Тихоокеанского флота после оценки обстановки приступил к восстановлению электроснабжения обесточенного населенного пункта. Военнослужащие ТОФ при помощи плавающего транспортера ПТС-2 выполняют натяжку силового электрического кабеля между вновь установленными опорами, расположенными на двух берегах реки", - сказал Матвеев.

Кроме того, военные подали электричество в лазарет и на станцию фильтрации воды от двух дизель-генераторов, которые они привезли с собой.

Часть избирательных участков подтоплена

Центризбирком России обсудит с МЧС проблему подготовки к выборам в Приморском крае, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. "По информации избирательной комиссии Приморского края, по состоянию на 2 сентября на территории Чугуевского района подтоплена часть избирательных участков, количество сейчас устанавливается, к некоторым избирательным участкам из-за подтопления и размыва дорог доступа не имеется", - сказала она.

Кроме того, по словам Памфиловой, с несколькими районами края нет связи. "Ситуация тяжелая, чрезвычайная, все службы, которые должны, занимаются (ликвидацией последствий), любую помощь, какая возможна, мы будем оказывать нашим коллегам. Думаю, в ближайшее время мы обговорим эту ситуацию с МЧС и остальными ведомствами", - отметила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что сейчас главное - помочь людям, но проблема предстоящих выборов "никуда не уходит".

МЧС окажет помощь семье погибшего начальника управления по Приморью

МЧС окажет всю необходимую помощь семье начальника Главного управления МЧС по Приморскому краю Олега Федюры, погибшего во время спасательной операции в Приморье, сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

"Семье нашего товарища Олега Федюры, геройски погибшего во время спасательной операции в затопленном поселке в Приморье, будет оказана всесторонняя помощь", - сказал он, выразив соболезнования родным и близким начальника ГУ МЧС, а также всему коллективу приморского главка министерства.

"Это большая потеря для всей дружной команды МЧС. Олег Викторович был настоящим боевым офицером, настоящим спасателем, до конца оставшийся верным своему долгу, преданным благородному делу спасения", - отметил Пучков. "Он до последнего боролся со стихией, помогал людям и погиб, спасая личный состав, когда "КамАЗ" опрокинулся в воду", - сказал министр.

В пятницу в ходе спасательной операции в населенном пункте Уборка "КамАЗ", в котором находились Федюра и восемь спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, опрокинулся в реку и ушел под воду. Начальник главка погиб, пострадавших среди других спасателей нет.

Новый тайфун

В пятницу в регионе объявлено новое штормовое предупреждение. На реках Приморья прогнозируется новая волна паводка, в зону затопления попадут районы, пострадавшие от предыдущих ливней, сообщил ТАСС пресс-секретарь краевого гидрометцентра Александр Чулков.

По его словам, ситуация будет аналогичной сложившейся несколько дней назад. Приморский край не окажется в эпицентре нового формирующегося тайфуна, однако, он будет взаимодействовать с тем, что уже вызвал в регионе стихийное бедствие. Больше всего дождя вновь пройдет над Сихотэ- Алинем, где берут начало большинство рек Приморья, поэтому вода в них вновь поднимется..