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Около 3,5 тыс. военных будут ликвидировать последствия тайфуна в Приморье

Происшествия
2 сентября, 8:10 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Первая колонна общевойсковой армии ВВО уже совершила 40-километровый марш и прибыла в район населенного пункта Кроуновка, где военнослужащие приступили к ликвидации последствий тайфуна
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Группировка численностью 3,5 тысячи военнослужащих будет ликвидировать последствия тайфуна "Лайонрок", обрушившегося на Приморье. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

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"Созданная решением министра обороны России генералом армии Сергеем Шойгу в Приморье группировка сил для оказания помощи в ликвидации последствий тайфуна "Лайонрок" насчитывает 3,5 тысячи военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая колонна общевойсковой армии ВВО уже совершила 40-километровый марш и прибыла в район населенного пункта Кроуновка, где военнослужащие приступили к ликвидации последствий тайфуна. В частности, сейчас затруднено автомобильное сообщение на участке дороги Уссурийск - Кроуновка, а несколько населенных пунктов оказались изолированы.

Всего для ликвидации последствий стихии будет использоваться более 400 единиц техники, в том числе 18 вертолетов и самолетов военно-транспортной авиации.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. В регион направлены дополнительные силы и средства МЧС России, военнослужащие из частей, расположенных вблизи подтопленных территорий, также оказывают необходимую помощь. Всего от стихии пострадали 8,5 тыс. человек, подтоплены более 2,5 тыс. жилых домов.

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