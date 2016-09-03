Количество подтопленных паводком домов в Приморье сокращается

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Количество подтопленных паводком домов в Приморье за сутки сократилось, МЧС продолжает наращивать группировку сил и средств для ликвидации последствий наводнения в регионе, заявил в субботу начальник Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС России Александр Соловьев на заседании рабочей группы правительственной комиссии.

"Количество подтопленных домов за сутки сократилось на 166. В 38 населенных пунктах 13 муниципальных образований подтоплено 2,3 тыс. домов с населением более 5 тыс. человек", - сказал Соловьев.

По его словам, до сих пор нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. "Имеют повреждения 11 мостов. Нарушено энергоснабжение в 51 населенном пункте в 11 муниципальных районах, под отключением более 6 тыс. домов с населением более 25 тыс. человек", - отметил он.

В 10 пунктах временного размещения находятся 496, в том числе 148 детей.

Начальник ДВРЦ МЧС России добавил, что продолжается наращивание группировки спасателей из различных регионов. "За сутки авиацией МЧС России перевезено около 20 тонн грузов гуманитарного назначения, переброшена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Камчатскому краю в составе 106 человек и девяти плавсредств", - уточнил Соловьев.