Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Количество подтопленных паводком домов в Приморье сокращается

Происшествия
3 сентября, 11:18 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
До сих пор нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами, сообщил начальник Дальневосточного регионального центра МЧС России Александр Соловьев
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Количество подтопленных паводком домов в Приморье за сутки сократилось, МЧС продолжает наращивать группировку сил и средств для ликвидации последствий наводнения в регионе, заявил в субботу начальник Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС России Александр Соловьев на заседании рабочей группы правительственной комиссии.

Читайте также новости по теме:
Тайфуны и ураганы
© Юрий Смитюк/фотохост-агентство ТАСС
Группировка по ликвидации последствий паводка в Приморье увеличена до 19 тыс. человек
Никифоров: телефонной связи нет у 17 тыс. абонентов в пострадавших районах Приморья
Случаев повышения цен на продукты в Дальнегорске после паводка не было

"Количество подтопленных домов за сутки сократилось на 166. В 38 населенных пунктах 13 муниципальных образований подтоплено 2,3 тыс. домов с населением более 5 тыс. человек", - сказал Соловьев.

По его словам, до сих пор нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. "Имеют повреждения 11 мостов. Нарушено энергоснабжение в 51 населенном пункте в 11 муниципальных районах, под отключением более 6 тыс. домов с населением более 25 тыс. человек", - отметил он.

В 10 пунктах временного размещения находятся 496, в том числе 148 детей.

Начальник ДВРЦ МЧС России добавил, что продолжается наращивание группировки спасателей из различных регионов. "За сутки авиацией МЧС России перевезено около 20 тонн грузов гуманитарного назначения, переброшена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Камчатскому краю в составе 106 человек и девяти плавсредств", - уточнил Соловьев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы Наводнения в России
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
2
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
6
На юго-западе Москвы иномарка насмерть сбила женщину и скрылась
7
Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярности
Темы дня
Реклама