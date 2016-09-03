Глава Чугуевского района Приморья: "Лайонрок" стал самым разрушительным за 40 лет

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Последствия тайфуна "Лайонрок" стали самыми разрушительными для Приморья за последние 40 лет, считает Анатолий Баскаков - глава Чугуевского района, наиболее пострадавшего от разгула стихии. Разрушения вдвое превысили объем последствий тайфуна "Джуди", обрушившегося на регион в 1989 году.

"Я здесь живу 40 лет. Самое большое наводнение было после "Джуди" в 1989 году. Нынешнее наводнение нанесло в два раза больше ущерба, чем "Джуди". Это выражается в том количестве воды, которая затопила дома под кровлю, окна, снесла имущество, технику, машины. Такие потоки громадные: у нас 4% территории - горы, и все это летит в долину, где находятся селения. В селе Ясное превышение критической отметки было 2 метра", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Воду и продукты - вертолетами

По его словам, основной задачей властей является доставка продуктов в отрезанные села, вывоз людей, прежде всего, больных и рожениц. Сейчас полностью отрезаны от транспортного сообщения восемь сел. "Сегодня отдельным бортом вывозили роженицу из села, доставили гуманитарную помощь из города Арсеньева в пять отрезанных сел. Сейчас Ми-8 из Артема повез в ряд сел продукты, в основном хлеб - берем по тысяче булок на борт", - отметил Баскаков.

Другой вертолет готовится к спасательной операции. "Люди в тайге перед темнотой оказались. Там три группы людей - их либо заберут, или сбросят продукты. И завезут медикаменты в село Березовка", - рассказал глава района.

Самая большая проблема с водой, говорит он. "Но вода бутилированная идет по гуманитарной помощи. Половина груза в вертолетах - это вода", - подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, в районе развернуто несколько пунктов временного размещения (ПВР), в самом крупном из них, расположенном в здании ледовой арены в райцентре, размещены более 100 человека. "Людей кормим, нормально все. Люди стали возвращаться к восстановлению своего жилья. Большая работа ведется по определению ущерба", - уточнил он.

Идет восстановление дороги Осиновка - Рудная пристань, уже начали работать переправы, добавил собеседник.

Помощь извне

Глава района отмечает, что активно откликнулись на помощь территории, которые не пострадали от последствий тайфуна. "Люди деньги несут в ПВР. Арсеньев, Владивосток - звонят, спрашивают, что нужно. Бизнес откликнулся", - заметил он, добавив, к району также приковано внимание региональных и федеральных властей.

Накануне в районе села Уборка Чугуевского района во время спасательной операции трагически погиб начальник ГУ МЧС России по Приморскому краю полковник внутренней службы Олег Федюра. "К сожалению, это у нас случилось. Я лично с ним знаком. Очень хороший, ответственный человек. серьезный, спортивный парень, руководитель", - отметил Баскаков.

Чугуевский район Приморского края расположен в центре региона. Почти всю территорию района занимает бассейн реки Уссури. На Уссури стоит административный центр Чугуевка, а также села Ясное, Тополевый, Архиповка, Верхняя Бреевка, Булыга-Фадеево, Соколовка, Новомихайловка, Каменка, Варпаховка и Кокшаровка. Остальные населенные пункты района стоят на ее притоках - Павловка и Журавлевка. Ширина долины Уссури достигает 5 км, притоков - не более 3 км.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение. 166 домов в субботу освободились от воды.