Прогноз погоды на ближайшие сутки в Приморье неблагоприятный

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Новая волна наводнения ожидается в ближайшие сутки в Приморском крае. Об этом главе МЧС России Владимиру Пучкову доложил на заседании рабочей группы правительственной комиссии начальник Приморского управления Гидрометцентра Борис Кубай.

"Новая волна осадков ожидается с сегодняшней ночи. В ближайшее время может выпасть до 100 мм (осадков) на территории всего края", - сказал он.

Новая волна наводнения ожидается в тех же пострадавших районах, что и ранее, добавил представитель Гидрометцентра.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе уже выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. Группировка спасателей в Приморье усиливается.