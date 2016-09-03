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В Приморье за 10 часов восстановили проезд в пострадавший от тайфуна поселок

Происшествия
3 сентября, 11:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Дорожники перейдут к восстановлению проезда к остальным селам Чугуевского района
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Управление дорогами в Приморском крае восстановило проезд в поселок городского типа Кавалерово, пострадавший от тайфуна, за 10 часов. Об этом сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов.

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© Юрий Смитюк/фотохост-агентство ТАСС
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"На участке трассы Осиновка - Рудная Пристань между селами Уборка и Антоновка возобновилось движение. Проезд в Кавалерово, нарушенный в ходе прохождения над краем тайфуна "Лайонрок", восстановлен за 10 часов", - сказал Горлов, добавив, что потребовалось 30 единиц техники и около тысячи кубометров скального грунта.

Дорожники перейдут к восстановлению проезда к остальным селам Чугуевского района.

По словам начальника Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС России Александра Соловьева, в Приморье до сих пор нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами, повреждены 11 мостов. Нарушено энергоснабжение в 51 населенном пункте в 11 муниципальных районах, под отключением более 6 тыс. домов с населением более 25 тыс. человек.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов. Предварительная сумма ущерба составила 1,2 млрд рублей, регион получит 1 млрд рублей.

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Тайфуны и ураганы Наводнения в России
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