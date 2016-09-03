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Пучков поручил скорректировать график сброса воды с ГЭС в Приморье

Происшествия
3 сентября, 12:16 дата обновления: 3 сентября, 12:29 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Глава МЧС напомнил, что ранее министр водных ресурсов Китая Чэнь Лэй сообщил о том, что китайская сторона уже приняла решение о сокращении сбросов в реки Амур и Уссури в связи с ЧС в Приморье
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Бурейская ГЭС

Бурейская ГЭС

© Денис Вышинский/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил скорректировать график сброса воды Зейской и Бурейской ГЭС в связи с прогнозируемой новой волной паводка в Приморье.

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"С учетом прогноза погоды отработайте новый график сброса воды Зейской и Бурейской ГЭС", - сказал в субботу министр в ходе заседания рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он напомнил, что ранее министр водных ресурсов Китая Чэнь Лэй сообщил о том, что китайская сторона уже приняла решение о сокращении сбросов в реки Амур и Уссури в связи с ЧС в Приморье.

"Я требую круглосуточной и энергичной работы всех органов управления, всех служб. Если возникают проблемы, быстро и оперативно обращайтесь за помощью", - отметил Пучков.

Ранее начальник Приморского управления Гидрометцентра Борис Кубай сообщил, что с сегодняшней ночи ожидается новая волна осадков. Она затронет те же пострадавшие районы, что и ранее. По его словам, может выпасть до 100 мм (осадков) на территории всего края.

Восстановить пострадавшее жилье до наступления холодов

Глава МЧС России также поручил ускорить работы по восстановлению жилья в подтопленных районах Приморья до наступления холодов.

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"Если жилье не подлежит восстановлению, и домовладельцы согласны, готовим предложения и должны принимать решения по строительству жилья. Там, где жилье получило незначительные повреждения, мы организуем осушение и восстановление. Это очень важная работа, которую мы должны сделать до наступления холодов", - сказал Пучков в ходе заседания рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он также поручил организовать откачку воды из низин. "Ставьте насосные станции и откачивайте воду в низинах. Приоритет - это, конечно, жилые дома и социально значимые объекты", - отметил он.

По словам главы МЧС, жилье, которое не подлежит восстановлению после наводнения, будет построено заново до осени 2017 года. 

"Что касается жилья, то там, где возможно и ушла вода, работают комиссии. То жилье, которое не подлежит восстановлению, будет отстроено заново", - сказал он.

По его словам, люди, утратившие дома, будут жить в пунктах временного размещения. "Там будет организовано питание, медицина", - добавил министр.

Документы восстановят бесплатно

Владимир Пучков также поручил бесплатно восстановить потерянные документы жителям пострадавших в результате наводнения районов Приморья.

"Всем, кто потерял документы - паспорта, свидетельства о рождении и другие документы - их нужно восстанавливать бесплатно и безвозмездно. Это касается всех служб", - сказал Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии.

Министр дал поручение руководителям муниципальных образований организовать эту работу и помочь людям. "Никаких проволочек с этим быть не должно. Продумаете и организуйте прием граждан в администрациях муниципальных образований. Все специалисты должны быть на местах. Все продумайте до мелочей, чтобы люди не бегали, вплоть до фотографа", - подчеркнул он.

Восстановление дорожного движения

Также Владимир Пучков поручил в кратчайшие сроки восстановить дорожное движение в подтопленных населенных пунктах в Приморье, но подчеркнул, что строительством мостов и восстановлением дорожного покрытия нужно заниматься не раньше весны.

"Мы с вами сейчас быстро по временной схеме должны восстановить дорожное движение. Но строить мосты, класть асфальт в зимних условиях категорически неправильно", - сказал Пучков.

Министр поручил подготовить проекты по восстановлению дорожной инфраструктуры с весны. "Уточняйте все планы - графики, готовьте проекты, с весны на все поврежденные дороги должен быть уложен асфальт, который будет лежать как минимум лет десять. То же с мостами", - отметил Пучков.

Он пояснил, что зимой подобные работы проводить нецелесообразно. При этом министр напомнил, что в некоторых районах Приморья зима начнется уже в октябре.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение. 166 домов в субботу освободились от воды.

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