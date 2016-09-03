В крупном ДТП на Волоколамском шоссе в Подмосковье пострадали четыре человека

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе один ребенок, получили травмы при столкновении пяти автомобилей на Волоколамском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции.
"Столкновение пяти машин произошло на 30-м км Волоколамского шоссе. В результате аварии пострадали четыре человека, среди них шестилетний ребенок", - сказал собеседник агентства.
На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, причина аварии устанавливается.
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