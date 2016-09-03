Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В крупном ДТП на Волоколамском шоссе в Подмосковье пострадали четыре человека

Происшествия
3 сентября, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, причина аварии устанавливается
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе один ребенок, получили травмы при столкновении пяти автомобилей на Волоколамском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Столкновение пяти машин произошло на 30-м км Волоколамского шоссе. В результате аварии пострадали четыре человека, среди них шестилетний ребенок", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, причина аварии устанавливается.

Как сократить число ДТП: план правительства и инициативы Госдумы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине начались масштабные сборы резервистов
2
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
3
Путин прибыл в Ханчжоу, где пройдет саммит G20
4
В Екатеринбурге суд арестовал на два месяца блогера, ловившего покемонов в храме
5
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
6
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
7
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
Темы дня
Реклама