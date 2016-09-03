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Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета у побережья Флориды

Происшествия
3 сентября, 22:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Самолет Cessna 172 рассчитан на четырех человек, полиция продолжает поисково-спасательную операцию
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НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Одномоторный самолет Cessna 172 потерпел катастрофу и упал в Атлантический океан около побережья штата Флорида. Два человека погибли, сообщило Управление шерифа округа Бровард.

"Самолет рухнул. Спасатели с воздуха обнаружили тела двух жертв в воде", - уточнили в управлении.

Полиция продолжает обследование акватории с воздуха и по воде. Cessna 172 рассчитан на четырех человек.

Поисково-спасательную операцию координирует Береговая охрана США. Она выделила моторные лодки и вертолет.

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