Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета у побережья Флориды

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Одномоторный самолет Cessna 172 потерпел катастрофу и упал в Атлантический океан около побережья штата Флорида. Два человека погибли, сообщило Управление шерифа округа Бровард.

"Самолет рухнул. Спасатели с воздуха обнаружили тела двух жертв в воде", - уточнили в управлении.

Полиция продолжает обследование акватории с воздуха и по воде. Cessna 172 рассчитан на четырех человек.

Поисково-спасательную операцию координирует Береговая охрана США. Она выделила моторные лодки и вертолет.