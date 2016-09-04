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Глава Якутии был на борту самолета, совершившего экстренную посадку во Владивостоке

Происшествия
4 сентября, 4:32 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
У самолета Superjet100 авиакомпании "Якутия", следовавшего по маршруту Владивосток - Якутск, не убрались подкрылки
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Егор Борисов

Егор Борисов

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЯКУТСК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Глава Якутии Егор Борисов и члены официальной делегации региона находились на борту самолета авиакомпании "Якутия", который прошлой ночью совершил вынужденную посадку во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы главы и правительства республики Семен Дьячковский.

"Да, мы с главой были там (в самолете, прим. ТАСС). Все в порядке"- сказал он.

Делегация Якутии вылетела двумя бортами из Владивостока после участия в Восточном экономическом форуме - авиакомпаниями "Якутия" и "Аэрофлот".

У самолета Superjet100 авиакомпании "Якутия", следовавшего по маршруту Владивосток - Якутск, не убрались подкрылки. После выработки топлива борт с 65 пассажирами и 6 членами экипажа благополучно приземлился в аэропорту вылета, где был заменен. Затем пассажиры вылетели в Якутск.

Это уже второй случай вынужденной посадки самолета, в котором находился глава Якутии. Так, Егор Борисов был среди пассажиров рейса Якутск - Москва авиакомпании "Аэрофлот", который совершил вынужденную посадку в Нижневартовске 28 августа из-за того, что двум пассажирам стало плохо.

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