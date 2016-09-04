В одном из районов Дагестана введен режим КТО

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /Корр. ТАСС /. Режим КТО введен в Магарамкентском районе Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане.

"В 05:00 мск в Магарамкентском районе Дагестана введен режим КТО. Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников", - сказал он.