В одном из районов Дагестана введен режим КТО

Обама: без уступок РФ будет сложно перейти к новому этапу урегулирования кризиса в СирииМеждународная панорама 4 сентября, 7:40
В Ханчжоу состоялась неформальная встреча БРИКСПолитика 4 сентября, 7:37
Трутнев: Восточный экономический форум доказал, что он востребованЭкономика и бизнес 4 сентября, 6:58
В одном из районов Дагестана введен режим КТОПроисшествия 4 сентября, 6:46
Пучков поручил организовать эвакуацию тяжело больных из Ольгинского района ПриморьяПроисшествия 4 сентября, 5:31
Женщина и двое детей пострадали в результате стрельбы в СШАПроисшествия 4 сентября, 5:27
Путин прибыл на неформальную встречу лидеров БРИКС перед саммитом G20Политика 4 сентября, 5:24
Губернатор Приморья: ВЭФ-2016 прошел на более высоком уровне, чем предыдущийЭкономика и бизнес 4 сентября, 5:07
Полиция Техаса арестовала мужчину, угрожавшего пистолетом ребенку в больницеПроисшествия 4 сентября, 4:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /Корр. ТАСС /. Режим КТО введен в Магарамкентском районе Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане.
"В 05:00 мск в Магарамкентском районе Дагестана введен режим КТО. Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников", - сказал он.