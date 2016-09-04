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В результате автокатастрофы в Афганистане погибли 36 человек

Происшествия
4 сентября, 7:30 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 4, сентября. /ТАСС
Еще 28 человек пострадали
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АБУ-ДАБИ, 4 сентября. /ТАСС/. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Афганистане, в результате ДТП погибли 36 человек, 28 пострадали. Об этом в воскресенье сообщило агентство Пажвок со ссылкой на заявление местной полиции, которая уже прибыла на место инцидента.

Рейсовый автобус направлялся из Кабула в Кандагар.

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