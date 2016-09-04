В результате автокатастрофы в Афганистане погибли 36 человек

АБУ-ДАБИ, 4 сентября. /ТАСС/. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Афганистане, в результате ДТП погибли 36 человек, 28 пострадали. Об этом в воскресенье сообщило агентство Пажвок со ссылкой на заявление местной полиции, которая уже прибыла на место инцидента.

Рейсовый автобус направлялся из Кабула в Кандагар.