На ликвидацию последствий паводка в Приморье выделен год

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Все восстановительные работы в Приморском крае, пострадавшем от паводка, планируется полностью завершить к 1 сентября 2017 года. Такое решение принято главой МЧС России Владимиром Пучковым совместно с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, сообщает пресс-служба главы региона.

"Мы с губернатором Приморья посоветовались и приняли решение по дате - 1 сентября 2017 года", - приводит пресс-служба слова главы МЧС.

"Мы должны сделать все так, чтобы каждая копейка бюджетных средств была потрачена эффективно. Это касается восстановления дорог, жилья, энергосетей. Сейчас там, где уходит вода, мы проводим по максимуму первоочередные работы - восстанавливаем транспортное сообщение, налаживаем связь, помогаем жителям приводить в порядок дворы и дома. А весной мы начнем качественные восстановительные работы", - сказал министр.

Пункты постоянного размещения

При этом для потерявших в результате наводнения жилье граждан Приморья будут организованы пункты постоянного размещения, в которых они смогут жить до сентября 2017 года.

"Те приморцы, жилье которые восстановлению не подлежит, смогут жить в пунктах постоянного размещения до сентября 2017 года", - сообщает пресс-служба.

Пока не сообщается, на базе каких учреждений они будут развернуты.

"На местах начинается работа по оценке ущерба для дальнейшего проведения восстановительных работ. Комиссии займутся оценкой масштаба повреждений домов, чтобы определить вид дальнейших работ - ремонт или строительство нового жилья. Параллельно создаем специальные бригады, которые помогут пенсионерам и инвалидам с уборкой домов, пострадавших от наводнения", - приводит администрация слова Владимира Миклушевского.

Тайфун "Лайонрок"

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 3260 домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовые территории.

В зоне подтопления остаются 14 муниципальных образований. На 32 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 30,5 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 16 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуировано 722 человека.

Спасательные операции продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района; Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.