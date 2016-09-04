Энергетики не могут добраться до пяти населенных пунктов Приморья, чтобы восстановить ЛЭП

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Энергетики по-прежнему не могут добраться до энергообъектов в пяти населенных пунктах в Кавалеровском и Ольгинском районах Приморья, чтобы восстановить их после тайфуна, сообщили ТАСС в пресс-службе "Приморских электрических сетей".

"В Кавалеровском и Ольгинском районах сохраняется сложная дорожная обстановка - добраться к объектам, обеспечивающим электроэнергией село Суворово, Зеркальное, Молдовановку, Горноводное, Фурманово, пока невозможно. Остается отключенной ЛЭП 35 кВт "Фадеево-Извилинка-Бреевка" (Чугуевский район). Дороги к ЛЭП размыты, энергетики прорабатывают варианты доставки быстровозводимой опоры к поврежденному участку линии", - сообщили в пресс-службе.

После вертолетного осмотра энергетики смогли оценить масштаб повреждений, нанесенных стихией, в Ольгинском, Чугуевском и Дальнегорском районах. Полностью осмотреть трассу ЛЭП не удалось из-за тумана, однако с воздуха удалось обнаружить поваленные опоры и оборванные провода в нескольких местах. Несколько ЛЭП энергетикам удалось вернуть в работу и поставить под напряжение, но подать электричество в некоторые отключенные населенные пункты Ольгинского и Дальнегорского районов удастся только после осмотров и устранения повреждений в распределительных сетях.

Ведутся восстановительные работы в Лазовском, Партизанском, Чугуевском районах: специалисты убирают с проводов поваленные деревья, восстанавливают опоры, устраняют обрывы проводов. В пресс-службе сообщили, что назвать точное число обесточенных и подключенных к энергоснабжению населенных пунктов сейчас невозможно, эта цифра меняется постоянно. "Один населенный пункт может быть включен утром и обесточен уже через несколько часов из-за стихии, поэтому назвать число населенных пунктов, где нет энергоснабжения, сейчас нельзя", - сообщили в пресс-службе.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 3261 тыс. домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовые территории.

В зоне подтопления остаются 14 муниципальных образований, на 32 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 30,5 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 16 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуированы 722 человека. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

Тем временем в Приморье объявлено новое штормовое предупреждение. На реках региона прогнозируется новая волна паводка, в зону затопления попадут районы, уже пострадавшие от предыдущих ливней. Ожидается, что ливневые дожди в регионе будут идти с 4 по 6 сентября. Согласно прогнозу синоптиков, ситуация будет аналогичной сложившейся несколько дней назад. Больше всего дождей вновь пройдет над Сихотэ-Алинем, где берет начало большинство рек Приморья, поэтому вода в них вновь поднимется.