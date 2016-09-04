В Приморье ведут спасательные работы и готовятся к новой волне паводка

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Дополнительные пункты временного размещения (ПВР) готовятся к открытию в некоторых районах Приморского края из-за приближения нового тайфуна. Одновременно там, где позволяет погода, продолжаются спасательные работы в зонах подтопления прошедшего паводка.

Особое внимание уделяется эвакуации больных

В зоне паводка в Приморье, которая охватывает 14 муниципальных районов, продолжают спасать людей из затопленных поселков. Как сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС, спасательные операции продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района. Людей продолжают вывозить из этих поселков на вертолетах и лодках в безопасные места.

Особое внимание уделяется эвакуации больных. К срочной эвакуации готовятся 122 пациента больницы восстановительного лечения "Евгеньевская", расположенной в Ольгинском районе, а также реабилитационного центра "Чистоводное" Лазовского района. Их будут вывозить сегодня вертолетами МЧС, сообщила ТАСС представитель департамента здравоохранения администрации Приморья Ксения Гусенцова.

Задачу организовать эвакуацию тяжело больных граждан из наиболее пострадавших населенных пунктов Ольгинского района Приморского края поставил глава МЧС России Владимир Пучков.

Также готовится транспортировка больных из поселка Светлое Тернейского района. Однако погодные условия пока не позволяют это сделать.

Идет подготовка к новому удару стихии

В связи с приближением к Приморью нового тайфуна МЧС разворачивает в крае дополнительные ПВР. "К размещению подготовлено еще 23 ПВР в Кавалеровском, Красноармейском, Партизанском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском районах, а также в Дальнегорском городском округе и городе Уссурийске", - сообщила руководитель пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Ольга Тесленко.

В Уссурийском городском округе, в частности, подготовлены три ПВР на случай обострения паводковой ситуации. "Пункты развернуты в самом Уссурийске, селах Корсаковка и Борисовка. В связи с тем, что прогноз погоды на 4-6 сентября неблагоприятный, в Уссурийске и в селах организованы работы по укреплению гидротехнических сооружений. Откачка воды из придамбовых каналов ведется круглосуточно", - сказала она.

В Кировском районе решили не только развернуть ПВР, но и заранее провести эвакуацию жителей сел, которые, по прогнозу синоптиков, могут оказаться в зоне второй волны паводка. По словам главы районной администрации Аркадия Каменева, развернуто два таких пункта, в поселках Горные Ключи и Кировка, они готовы к приему людей, обеспечены водой, продуктами, медикаментами и предметами первой необходимости. Однако жители сел Подгорное и Архангеловка пока отказываются покидать свои дома.

В ПВР разворачивают пункты социальной поддержки

Консультативные пункты по социальным вопросам будут открыты в пострадавших от паводка районах Приморья. Они будут решать все вопросы по получению пенсий и социальных выплат, восстановлению документов, по решению бытовых проблем, связанных с потерей имущества. Такое поручение дал сегодня министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Наибольшую проблему сейчас представляет выплата пенсий, которую ранее производили через почтовые отделения. В некоторых поселках отделения почты затоплены, к другими прервана связь и транспортное сообщение, и нет возможности доставить денежные средства для выплаты пенсий. Часть людей эвакуирована и находится на территории других муниципальных образований. "Необходимо проработать логистику доставки денежных средств в наиболее пострадавшие от наводнения районы. Недопустимо, чтобы происходили задержки в этом вопросе", - прокомментировал ситуацию министр.

Возобновляются занятия в школах

В ряде пострадавших районов решено возобновить занятия в школах. 5 сентября учебный год начнется в Дальнегорском городском округе для 4520 школьников. Первый раз за парты сядут 487 учеников. Между тем этот округ с населением более 30 тысяч человек продолжает оставаться в транспортной изоляции из-за размыва дорог.

Из-за этого накануне пришлось вводить ограничения на продажу бензина и дизельного топлива для населения. Запас продуктов и лекарств в городе есть, изменение цен контролируют специальные комиссии и прокуратура.

В настоящее время предприятия Дальнегорска восстанавливают разрушенные дороги. Тяжелая техника, привлеченная к ликвидации последствий ЧС, ведет восстановление основного дорожного полотна на трассе Дальнегорск - Кавалерово, после чего планируется укрепить подмываемый берег. Выезд из Дальнегорска в сторону Кавалерово предполагается открыть уже сегодня.

Возобновятся занятия и для школьников из отрезанных паводком сел Уссурийского городского округа. Они будут учиться дистанционно, получая задания по интернету, сообщили в пресс-службе окружной администрации.

Ряд населенных пунктов остается без электроэнергии

Энергетики по-прежнему не могут добраться до энергообъектов в пяти населенных пунктах в Кавалеровском и Ольгинском районах Приморья, чтобы восстановить их после тайфуна. Дороги к поврежденной ЛЭП размыты, энергетики прорабатывают варианты доставки быстровозводимой опоры к поврежденному участку линии.

Развернуть Подтопления в Приморье © Филиал "Приморские электрические сети" ДРСК Подтопления в Приморье © Филиал "Приморские электрические сети" ДРСК

После вертолетного осмотра энергетики смогли оценить масштаб повреждений, нанесенных стихией, в Ольгинском, Чугуевском и Дальнегорском районах. Полностью осмотреть трассу ЛЭП не удалось из-за тумана, однако с воздуха удалось обнаружить поваленные опоры и оборванные провода в нескольких местах.

Ведутся восстановительные работы в Лазовском, Партизанском, Чугуевском районах: специалисты убирают с проводов поваленные деревья, восстанавливают опоры, устраняют обрывы проводов. В пресс-службе сообщили, что назвать точное число обесточенных и подключенных к энергоснабжению населенных пунктов сейчас невозможно, эта цифра меняется постоянно. "Один населенный пункт может быть включен утром и обесточен уже через несколько часов из-за стихии, поэтому назвать число населенных пунктов, где нет энергоснабжения, сейчас нельзя", - сообщили в пресс-службе "Приморских электрических сетей".

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 3261 тыс. домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовые территории.

В зоне подтопления остаются 14 муниципальных образований, на 32 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 30,5 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 16 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуированы 722 человека.

Тем временем в Приморье объявлено новое штормовое предупреждение. На реках региона прогнозируется новая волна паводка, в зону затопления попадут районы, уже пострадавшие от предыдущих ливней. Ожидается, что ливневые дожди в регионе будут идти с 4 по 6 сентября. Согласно прогнозу синоптиков, ситуация будет аналогичной сложившейся несколько дней назад. Больше всего дождей вновь пройдет над Сихотэ-Алинем, где берет начало большинство рек Приморья, поэтому вода в них вновь поднимется.