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Армейская авиация ВВО доставила в пострадавшие районы Приморья 20 тонн грузов

Происшествия
4 сентября, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
В регион были доставлены электрогенераторы, аварийно-осветительное оборудование, индивидуальные рационы питания, питьевая вода
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Самолеты и вертолеты транспортной авиации Восточного военного округа доставили более 20 тонн гуманитарных грузов в пострадавшие от наводнения районы Приморского края, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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"Средствами транспортной авиации осуществлена доставка более 20 тонн имущества, в том числе электрогенераторов, аварийно-осветительного оборудования, индивидуальных рационов питания, питьевой воды. Для решения оперативных задач силами объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа создана группировка в составе 18 летательных аппаратов, в том числе 12 самолетов и шести вертолетов армейской авиации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в готовности приступить к эвакуации гражданского населения из районов стихийного бедствия находятся дополнительно три самолета (Ту-154, Ту-134 и Ан-26) и шесть вертолетов Ми-8АМТШ на аэродромах Хурба, Кневичи и Черниговка.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3260 домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовых территорий. Для жителей подтопленных домов развернуты 16 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются предметы первой необходимости, из зоны паводка эвакуированы 722 человека.

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В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня

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