"Нашего маленького поселка больше нет": паводок в Приморье глазами местных жителей

31.08.2016 один из самых страшных дней. Нашего маленького посёлка больше нет в том виде к которому мы привыкли. За какие то пару часов вода поднялась метра на 3-4, это страшно, когда на себе ощущаешь мощь водной стихии, вода сносит все, не спрашивая, люди спасались на чердаках., на сопках с маленькими детьми, кто-то даже не успел толком собрать тёплые вещи. Спасибо всем кто нам помог, страшно подумать если бы нас не вытащили соседи, когда воды во дворе уже было по грудь, в тот день было все: чердаки, лодки, сопки, дождь, страх, истерика ,шутки, мы смеялись чтобы хоть как-то разрядить обстановку .... Вот так ...были дома и нет... Вот такой ответ природы за все , что мы с ней делаем.... Всем приморцам сил, терпения, спасибо всем неравнодушным кто помогает тем, кому сейчас даже идти некуда, не сдаваться, идти вперёд, надеятся на лучшее. Все будет хорошо, самое главное чтобы все были живы#тайфунлайонрок#пришлабедаоткуданезнали#Светлая2016#стихия#

Фото опубликовано alena (@alenaolgina) Сен 3 2016 в 7:06 PDT