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"Нашего маленького поселка больше нет": паводок в Приморье глазами местных жителей

Происшествия
4 сентября, 14:46 UTC+3
Из-за тайфуна "Лайонрок" в регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае объявлен режим ЧС федерального уровня
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© Михаил Почуев/ТАСС

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. Воде было некуда уходить, в результате чего было подтоплено свыше 3261 тыс. домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовые территории.

Подтопления сохраняются, продолжаются спасательные работы. Однако к региону подходит новый тайфун - "Намтеун".

Что происходит в Приморье - в подборке фото и видео местных жителей.

Ещё совсем недавно здесь жили люди и радовались жизни #черняховского#тайфунлайонрок#дальнегорск

Фото опубликовано Анютка (@anuta2783)

31.08.2016 один из самых страшных дней. Нашего маленького посёлка больше нет в том виде к которому мы привыкли. За какие то пару часов вода поднялась метра на 3-4, это страшно, когда на себе ощущаешь мощь водной стихии, вода сносит все, не спрашивая, люди спасались на чердаках., на сопках с маленькими детьми, кто-то даже не успел толком собрать тёплые вещи. Спасибо всем кто нам помог, страшно подумать если бы нас не вытащили соседи, когда воды во дворе уже было по грудь, в тот день было все: чердаки, лодки, сопки, дождь, страх, истерика ,шутки, мы смеялись чтобы хоть как-то разрядить обстановку .... Вот так ...были дома и нет... Вот такой ответ природы за все , что мы с ней делаем.... Всем приморцам сил, терпения, спасибо всем неравнодушным кто помогает тем, кому сейчас даже идти некуда, не сдаваться, идти вперёд, надеятся на лучшее. Все будет хорошо, самое главное чтобы все были живы#тайфунлайонрок#пришлабедаоткуданезнали#Светлая2016#стихия#

Фото опубликовано alena (@alenaolgina)

Фото опубликовано zyulic (@zyulic)

#тайфунлайонрок г.Дальнегорск

Видео опубликовано Alexander /V/ (@berestovtheslayer)

04.09.2016 Жд переезд...#лайонрок #наводнение2016

Видео опубликовано Анна Ковальчук (Митрофанова) (@m_anna_23)

На фото остатки грузового моста в #кавалерово. Мы вернулись, дорогу в #нижниелужки, #уборка, #антоновка отсыпали и проезд теперь есть. Ехали ночью поэтому оценить масштабы наводнения не особо проучилось, но видно было, что уборка по окна, а в некоторых местах и по крыши, в воде. Вдоль дороги много упавших деревьев, обочина вся разрыта потоками воды, дорога в листве. Все печально, а сегодня ночью новый тайфун, что будет неизвестно. #муж поедет обратно в Ольгу, там Мама без света, воды и связи. Надеемся на лучшее. #приморье #тайфунлайонрок #наводнение

Фото опубликовано Александра (@tikhomirova.sasha)

Смычка. Тайфун Лайонрок. Подняли мост. Река через дорогу....

Фото опубликовано Лолита Гриднинская (@_____lolita_____)

Пик тайфуна. Пик воды. Берега не выдержали поток воды... #lionrock #тайфунлайонрок #лайонрок #лайонрокпришел #лайонрок #вода #стихия #потокводы #тайфун #lionrock #тайфунлайонрок @ig_vladivostok @ig_primorye @dps_control @dps_vl @ig_dv #фабричный #хрустальный #кавалерово #кавалеровскийрайон

Фото опубликовано Андрей (@andrey_sychikov)

Маленькая речушка превратилась в стремительный поток воды уносящий всё, что стоит на его пути. п.Фабричный, район стройцеха. На этом участке смыло микроавтобус, а на утро следующего дня смоет кухню и два гаража... Смотрите в моих публикациях фото последствий... #lionrock #тайфунлайонрок #лайонрок #лайонрокпришел #лайонрок #вода #стихия #потокводы #тайфун #lionrock #тайфунлайонрок @ig_vladivostok @ig_primorye @dps_control @dps_vl @ig_dv #фабричный #хрустальный #кавалерово #кавалеровскийрайон

Видео опубликовано Андрей (@andrey_sychikov)

Съездили посмотрели мост на 10 км (вернее то что от него осталось). Прям не верится! На дачу придется пробивпться через мост на 8 км. #тайфунгода#лайонрок#дальнегорск#стихиярулит

Видео опубликовано Елена♥ (@tarabarina_01)

 

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