СМИ: около 250 человек пострадали в ходе массовых столкновений на севере Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Почти 250 человек пострадали в воскресенье в ходе столкновений протестующих с полицией в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, где уже почти два месяца продолжаются массовые беспорядки. Об этом сообщает сайт газеты Tribune.

По информации издания, наиболее ожесточенные стычки произошли в округах Анантнаг и Шопиан, где толпы молодежи принялись забрасывать камнями и полицейские участки, и здания местных властей. Полиция в ответ открыла огонь из пневматических ружей, стреляющих металлическими шариками, которые могут нанести серьезные повреждения. Более 100 человек доставлены в больницы с тяжелыми травмами, отмечает газета.

Накануне в округе Анантнаг в ходе подобных выступлений от прямого попадания шариком в голову скончался подросток. Это была 74 жертва кашмирских беспорядков за последние два месяца. Воскресные массовые протесты молодежи стали ответом на гибель этого молодого человека.

Воскресные выступления протеста произошли на фоне визита в Джамму и Кашмир большой делегации представителей парламентских партий во главе с министром внутренних дел Раджнатом Сингхом. Цель поездки - найти пути выхода из затянувшегося кризиса и остановить непрекращающиеся протесты. Однако лидеры основных сепаратистских движений отказались встречаться с парламентариями.

В штате Джамму и Кашмир, большинство населения которого составляют мусульмане, уже несколько недель сохраняется напряженная обстановка. После того как 8 июля индийские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров сепаратистской группировки "Хизб-уль-Муджахиддин" Бурхана Музаффара Вани, в штате начались массовые беспорядки, погибли 74 и пострадали около шести тысяч человек. Индийские власти считают, что организаторы беспорядков получают поддержку из соседнего Пакистана.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за Кашмира произошли две из трех индо-пакистанских войн. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии, Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов.