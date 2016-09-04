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Источник: двое боевиков уничтожены в зоне КТО в Дагестане, погиб один из силовиков

Происшествия
4 сентября, 19:28 UTC+3
Спецмероприятия отложены до утра понедельника
Материал из 1 страницы
© Башир Алиев/ NewsTeam/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Двое боевиков, предварительно, уничтожены в зоне контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"В Магарамкентском районе Дагестана в лесу у села Самур в ходе боестолкновения, предварительно, были убиты двое боевиков. Скончался один из раненных силовиков. Спецмероприятия отложены до утра понедельника", - сказал источник.

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