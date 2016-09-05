Два человека погибли и один получил ранения при крушении вертолета в Канаде

ОТТАВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Два человека погибли и один получил ранения при крушении вертолета в канадской провинции Нью-Брансуик. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

Вертолет разбился около города Кэмпбелтон, который расположен на севере региона на границе с соседней провинцией Квебек. По данным полиции, вертолет задел провода опоры линии электропередачи, после чего упал на берегу реки. Два человека погибли на месте, третий доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается. Маршрут следования вертолета выясняется.

Из-за аварии в Нью-Брансуике и Квебеке без электроснабжения остались 14 тыс. потребителей. "В настоящее время подача энергии восстановлена для 2,5 тыс. потребителей. Полностью аварийный участок будет восстановлен к утру понедельника", - заявила представитель энергосетевой компании Нью-Брансуика NB Power Меган Герриш.