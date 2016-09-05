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Сахалин направит гуманитарную помощь в пострадавшие районы Приморья

Происшествия
5 сентября, 7:43 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Груз будет собран в течение суток и часть его сразу же отправят во Владивосток или в аэропорт Кавалерово
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Правительство Сахалинской области в понедельник на совещании, которое провел губернатор Олег Кожемяко, приняло решение оказать гуманитарную помощь Приморскому краю, пострадавшему от тайфуна "Лайонрок". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.

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"В Приморье отправят тепловые пушки для просушки жилых домов, компактные дизель-генераторы, насосы, полные комплекты одежды для взрослых и детей, а также около 20 тонн продовольствия - консервы, крупы, муку и другие продукты", - сказал собеседник агентства.

В течение суток груз гуманитарной помощи будет собран. Часть его сразу же отправят самолетами во Владивосток или в аэропорт Кавалерово, находящийся ближе к пострадавшим районам. Остальной груз, возможно, отвезут морским транспортом. Кожемяко также поручил открыть специальный банковский счет, на который могли бы перечислять свои деньги жители Сахалинской области, а также компании, работающие в регионе.

"Приморье для сахалинцев и курильчан - не чужой регион, - сказал губернатор. - У многих из нас там учатся дети, живут родственники и друзья. Мы знаем, что в случае каких-то катаклизмов на островах можем всегда рассчитывать на поддержку приморцев. Соседи должны помогать друг другу. Поэтому и мы не имеем права оставаться в стороне".

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня.

В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий. Для жителей подтопленных домов развернуты 39 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости, из зоны паводка эвакуированы 800 человека. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

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