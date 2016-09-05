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СМИ: десятки человек получили ранения в результате обрушения здания в Тель-Авиве

Происшествия
5 сентября, 12:01 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 5, сентября. /ТАСС
В настоящее время под завалами остаются около 20 человек
Материал из 1 страницы
© EPA/OLIVER WEIKEN

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сентября. /ТАСС/. Десятки человек получили ранения в результате обрушения здания в Тель-Авиве. Об этом сообщила в понедельник газета The Times of Israel.

По ее данным, в настоящее время под завалами остаются около 20 человек.

Как сообщает The Jerusalem Post, в больницы были доставлены шесть пострадавших: один - с серьезными ранениями.

Как сообщает в Twitter корреспондент израильского телеканала Channel 1, Амичай Штайн, уже установлены 11 пострадавших. Восемь человек остаются под завалами.

Возможной причиной обрушения является падение строительного крана.

Полиция потребовала от людей покинуть место происшествия из-за возможности дальнейшего обрушения здания.

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