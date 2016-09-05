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Экс-глава "Русгидро" останется в СИЗО до 22 декабря

Происшествия
5 сентября, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Также стало известно, что сумма ущерба по делу увеличится в два раза
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал сегодня законным продление срока ареста экс-главе "Русгидро" Евгению Доду, обвиняемому в растрате. Таким образом, суд отказал в ходатайстве защиты обвиняемого, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного районного суда от 18 августа о продлении срока содержания под стражей до 22 декабря в отношении Дода признать законным, апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.

Суд также оставил под стражей второго фигуранта дела - главного бухгалтера, начальника департамента корпоративного учета и отчетности "Русгидро" Дмитрия Финкеля.

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Также стало известно, что сумма ущерба по делу увеличится в два раза.

"Сумма ущерба увеличится в два раза, ведь завышенную премию получил не только он. Ущерб составит не один процент от прибыли, а два", - сказал следователь.

Следствие обвиняет Дода и Финкеля в мошенничестве на 73 млн рублей при начислении премии за 2013 год. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

43-летний Евгений Дод возглавлял правление "Русгидро" с ноября 2009 года до сентября 2015 года. Свою вину он не признает, однако возместил корпорации причиненный ущерб в 73 млн рублей.

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