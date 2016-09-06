Закрытая премьера фильма "Смоленск" о крушении польского Ту-154М состоялась в Варшаве

ВАРШАВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Закрытый показ фильма "Смоленск" о крушении польского президентского авиалайнера Ту-154М 10 апреля 2010 года состоялся в понедельник в Варшаве. Среди приглашенных гостей, ставших первыми зрителями, были глава государства Анджей Дуда и экс-премьер и лидер правящей в стране партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, брат-близнец погибшего в результате крушения президента республики Леха Качиньского.

Премьера картины, съемки которой начались в 2013 году, была организована за закрытыми для журналистов дверями. Отдельный показ фильма для представителей СМИ не планируется. 9 сентября состоится официальная премьера "Смоленска" во всех кинотеатрах страны.

По утверждению режиссера Антония Краузе, для него главной задачей было рассказать правду о произошедшем под Смоленском. "Я не мог согласиться с той ложью, которую мы слышали", - заявил он, утверждая, что работал над сценарием, опираясь на выводы "настоящих экспертов". Автор этой ленты - сторонник правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС).

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров, которые находились на борту, в том числе президент республики Лех Качиньский. Расследование обстоятельств трагедии продолжает как прокуратура Польши, так и российская сторона.

Крушение Ту-154М под Смоленском

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий сочла, что причиной произошедшего было "снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин крушения упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре прошлого года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав обновленную правительственную комиссию по расследованию авиационных происшествий. Она начала работу в марте текущего года и пока не делала никаких официальных заявлений.